Zełenski ujawnił plan dalszej presji na Rosję. „To będzie nowy rozdział w drodze do zakończenia wojny”

Prezydent Ukrainy w rozmowie z „Financial Times” ujawnił, jakie działania mogą pomóc w zakończeniu wojny z Rosją. Mówił o tym w przeddzień rozpoczęcia dwudniowego, 39. szczytu NATO w Ankarze.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o dalszych atakach na Moskwę i Krym

Polityk w rozmowie z gazetą zwrócił uwagę, że gdy ukraińska bron dalekiego zasięgu nie uderzała w Moskwę ani Petersburg „Putin nie przywiązywał do tego większej wagi” .

– Rozumiał, że wojna toczy się z dala od Kremla, ale oczywiście, kiedy zacznie odczuwać to, co dzieje się w Moskwie, zacznie też rozumieć rzeczywistość sytuacji w obwodach kurskim, biełgorodzkim i briańskim. Zacznie pojmować, co naprawdę się dzieje – ocenił Zełenski.

Podkreślił również, że „kiedy do Moskwy nie będzie docierać sto dronów, lecz tysiąc, i kiedy sam tego doświadczy (Putin – red.) i zobaczy skutki, doradzą mu, by przeniósł się gdzieś za Ural. To będzie moment, który otworzy nowy rozdział na drodze do zakończenia wojny” . W ocenie Zełenskiego „im dalej Putin będzie od Moskwy, tym bliżej będzie koniec wojny i pokój (...). On obawia się o swoje życie” .

Zełenski apeluje o dalszą pomoc dla Ukrainy

– Uderzenia dalekiego zasięgu miały i nadal mają ogromne znaczenie. Musimy kontynuować te działania. To stała, trudna i wymagająca codziennej pracy. Wszyscy musimy pozostać skupieni i zachować determinację. Bohaterami są żołnierze na pierwszej linii frontu. A my wszyscy całe państwo – musimy nadal dostarczać im amunicję i wspierać ich. Jeśli będziemy to robić, zapewnimy Ukrainie sprawiedliwy i trwały pokój. Właśnie to oznacza dla nas zwycięstwo – podkreślił Zełenski.

Dodał jednocześnie, że „ta wojna się zmienia. Dziś pokój i zwycięstwo są po stronie tych, którzy są mądrzejsi” .

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