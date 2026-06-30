Niemieckie media o sporze Ukrainy z Polską. „Zacieranie ról sprawców i ofiar”

Napięcia między Polską a Ukrainą związane z pamięcią o Wołyniu odbiły się szerokim echem także w niemieckich mediach. Portal niemieckiego nadawcy MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) ocenia, że „konflikt polsko-ukraiński pokazuje, jak trudno pogodzić historyczną winę z obecnym sojuszem wojennym”.

Niemieckie media o sporze Polski i Ukrainy. Konflikt wokół UPA

Autorzy tekstu zwracają uwagę, że mimo rosyjskiej agresji oba państwa pozostają od siebie w dużym stopniu zależne. Dziennikarze przypominają, że od początku pełnoskalowej wojny Polska była jednym z najważniejszych partnerów Ukrainy: przyjmowała uchodźców, wspierała Kijów politycznie i wojskowo oraz stała się kluczowym zapleczem logistycznym. Z kolei Ukraina, walcząc z Rosją, wzmacnia bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO, w tym także Polski.

Zdaniem MDR obecny kryzys wywołała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

Autorzy publikacji przypominają, że dla Polaków zbrodnia wołyńska pozostaje jednym z najbardziej bolesnych rozdziałów historii. Piszą o „otwartej ranie”, na którą składają się rodzinne wspomnienia, zniszczone wsie i wciąż nieodnalezione miejsca pochówku ofiar. Ich zdaniem właśnie dlatego wszelkie gesty odnoszące się do UPA wywołują w Polsce tak silne emocje.

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MDR zauważa jednocześnie, że w Ukrainie UPA jest przede wszystkim symbolem walki z okupacją sowiecką i niemiecką. Według autorów „wielu Ukraińców nie zna jednak pełnego historycznego kontekstu działalności tej formacji, a pamięć o niej jest dodatkowo wzmacniana przez sprzeciw wobec rosyjskiej narracji”.

„Właśnie w tym miejscu zderzają się dwa systemy pamięci” – ocenia niemiecki portal. Jak podkreślono, Polska oczekuje jednoznacznego potępienia organizacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności cywilnej, podczas gdy Ukraina koncentruje się przede wszystkim na jej roli w walce o niepodległość.

„Ukraina wprawdzie uznaje te masakry, ale z polskiego punktu widzenia często nie robi tego wystarczająco jednoznacznie. Ukraińscy historycy używają terminów takich jak »tragedia wołyńska« czy »konflikt polsko-ukraiński« i chętnie wspominają o akcjach odwetowych polskiego podziemia przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej, w których zginęło około od 10 tys. do 15 tys. osób. Dla wielu Polaków brzmi to jak zacieranie ról sprawców i ofiar” – czytamy n łamach MDR.

Autorzy wskazują, że wyjście z impasu wymagałoby odejścia od polityki symbolicznych gestów. Ich zdaniem potrzebne są kolejne ekshumacje, współpraca historyków oraz wspólne upamiętnianie ofiar. „Początkiem mogłyby być konkretne działania zamiast polityki symbolicznej” – podsumowują dziennikarze MDR.

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