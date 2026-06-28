Rozmowy o stałej bazie USA weszły w nową fazę. Padła możliwa lokalizacja

Negocjacje dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce nabierają rozpędu. Poinformował o tym wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA rozmowy weszły w nową fazę, a po stronie amerykańskiej rozpoczęły się już prace przygotowawcze.

Kosiniak-Kamysz: rozmowy z USA o stałej bazie wchodzą w kolejną fazę

Kluczowym elementem obecnego etapu jest prowadzony w Pentagonie “przegląd sił”. To właśnie on ma być podstawą do dalszych decyzji politycznych i wojskowych dotyczących ewentualnego stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Taki sygnał oznacza, że sprawa nie zatrzymała się na dyplomatycznej deklaracji, ale weszła na poziom planowania i analiz po stronie Stanów Zjednoczonych. To kontynuacja działań, o których polski resort obrony mówił już w czerwcu.

W połowie czerwca szef MON informował, że otrzymał z Pentagonu pozytywną odpowiedź na list wysłany 29 maja. Polska zadeklarowała w nim gotowość do goszczenia stałej bazy wojskowej USA na swoim terytorium.

Kosiniak-Kamysz podkreślał wtedy, że amerykański resort obrony jest otwarty na polską ofertę. Najnowsze informacje pokazują, że deklaracje nie pozostały pustymi słowami.

„Blisko 60% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji. Zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska” – czytamy we wpisie wicepremiera i szefa MON.

W Polsce jest już około 10 tysięcy żołnierzy USA

Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy w ramach obecności stałej i rotacyjnej. Jednym z najważniejszych punktów jest Camp Kościuszko w Poznaniu, gdzie działa wysunięte dowództwo V Korpusu Armii USA oraz zaplecze logistyczne dla wojsk amerykańskich.

Polska od dawna zabiega jednak o to, by większa część tej obecności miała charakter trwały, z przypisanymi jednostkami i długoterminowym pobytem żołnierzy.

Gdzie mogłaby powstać stała baza w Polsce? Potencjalna lokalizacja

W czerwcu wiceszef MON Stanisław Wziątek wskazywał, że ewentualna stała baza najprawdopodobniej powstałaby na zachodzie Polski. Jako atrakcyjną lokalizację wymienił Szczecin, argumentując to możliwościami transportu ciężkiego sprzętu i dostępem do ważnych korytarzy komunikacyjnych.

Obecny model obecności wojsk USA w Polsce opiera się głównie na rotacyjnych, kilkumiesięcznych zmianach pododdziałów. Utworzenie stałej bazy oznaczałoby znacznie wzmocniłoby obronność naszego kraju.

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