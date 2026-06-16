USA chcą stałej bazy w Polsce. Rząd rusza z przygotowaniami

Polska rozpoczyna przygotowania do zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych. Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów ma zostać przedstawiony projekt uchwały dotyczący działań niezbędnych do utworzenia stałej bazy wojsk USA na terytorium naszego kraju. Informację przekazał premier Donald Tusk przed rozpoczęciem obrad rządu. Jak podkreślił, Polska nie może biernie oczekiwać na realizację zapowiedzi dotyczących zwiększenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego, lecz powinna wcześniej stworzyć odpowiednie warunki dla jego funkcjonowania.

Stała baza wojsk USA. Rząd chce przygotować infrastrukturę dla amerykańskich żołnierzy

Szef rządu poinformował, że projekt został przygotowany przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dokument ma wyznaczyć kierunek działań państwa związanych z przyjęciem większej liczby żołnierzy USA.

Jak zaznaczył Tusk, chodzi nie tylko o kwestie militarne. Konieczne będzie przygotowanie odpowiedniego zaplecza logistycznego, infrastrukturalnego oraz mieszkaniowego. Wymaga to również zabezpieczenia środków finansowych i skoordynowania działań wielu instytucji państwowych.

Premier podkreślił, że stworzenie warunków dla funkcjonowania stałej bazy wojskowej jest przedsięwzięciem wymagającym skomplikowanych przygotowań oraz znaczących nakładów.

Lokalizacja bazy pozostaje tajemnicą

Na razie nie wskazano miejsca, w którym mogłaby powstać stała baza wojsk USA. Rząd koncentruje się obecnie na opracowaniu ram organizacyjnych i infrastrukturalnych, które umożliwią realizację tego projektu w przyszłości.

Temat był omawiany także podczas porannego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Według informacji przekazanych przez premiera dyskusja dotyczyła gwarancji finansowych, logistycznych i infrastrukturalnych związanych z potencjalnym zwiększeniem żołnierzy USA w Polsce.

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