Pilny ruch Nawrockiego po wizycie w USA. Pałac wydał oświadczenie

Marcin Przydacz przekazał, że po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że deklaracja Donalda Trumpa dotycząca dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce została podtrzymana. – Dziś trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON – podkreślił współpracownik Karola Nawrockiego.

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