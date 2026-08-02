Poseł Konfederacji na zdjęciu ze strażnikami. „Po spożyciu alkoholu”

W mediach społecznościowych zaczęło krążyć zdjęcie przedstawiające pochylonego mężczyznę stojącego obok funkcjonariuszy straży miejskiej. Fotografia zyskała rozgłos po opublikowaniu jej na profilu „Sok z Buraka”. Internauci sugerowali, że widoczny na niej poseł Konfederacji Witold Tumanowicz wygląda, jakby był pod wpływem alkoholu.

Dziennikarze „Faktu” zapytali parlamentarzystę, czy to rzeczywiście on. Tumanowicz potwierdził, że fotografia jest autentyczna i została wykonana kilka dni przed jej pojawieniem się w sieci.

Tumanowicz: Wracałem po spożyciu alkoholu

– Wracałem do domu po spożyciu alkoholu. Nic złego nie robiłem, nie było żadnego wykroczenia. To po prostu wstydliwy obraz – powiedział poseł.

Tumanowicz zaznaczył, że nie zamierza szerzej komentować sytuacji. Przekonywał, że choć strażnicy miejscy zainteresowali się jego zachowaniem, nie podjęli wobec niego żadnych formalnych czynności.

Poseł nie dostał mandatu ani pouczenia

Według relacji parlamentarzysty kontakt ze strażnikami nie zakończył się mandatem, pouczeniem ani legitymowaniem. Tumanowicz utrzymuje, że poza samym niekorzystnym wizerunkowo zdjęciem nie wydarzyło się nic, co mogłoby stanowić wykroczenie.

Informacje o przebiegu zdarzenia pochodzą z relacji posła. Dotychczas stanowisko straży miejskiej w tej sprawie się nie pojawiło.

Witold Tumanowicz jest posłem Konfederacji wybranym w 2023 roku w okręgu chełmskim. Zasiada również w Radzie Liderów ugrupowania.

Czytaj też:

Zbigniew Girzyński dla „Wprost”: PiS stał się zaściankowy. Młodzi nie chcą już głosować na „dziadersów” Czytaj też:

Mentzen znowu to zrobił. Godzinę „W” uczcił w Berlinie