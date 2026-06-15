Były szef MSZ krytykuje Nawrockiego: „To byłby wielki skandal międzynarodowy”

Przypomnijmy, pod koniec maja polski prezydent ocenił, że Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony odznaczenia po tym, jak Ukraina nazwała jedną ze swoich jednostek wojskowych imieniem „Bohaterów UPA” .

Co z orderem Zełenskiego? Czaputowicz: „Nawrocki w ystraszył się konsekwencji ”

15 czerwca były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w porannej rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do zapowiedzi Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent nie podjął decyzji w tej sprawie, choć już 8 czerwca poznał opinię Kapituły Orderu Orła Białego.

– Prezydent Nawrocki pokazał, że jest miękiszonem. Wystraszył się konsekwencji i słusznie, bo to byłby wielki skandal międzynarodowy wielki (gdyby odebrano Zełenskiemu order – red.). Cały świat by wyciągnął, że Mussolini order ma, Schroeder ma, a Zełenski nie ma. Nikt by tego nie zrozumiał – ocenił działania polskiego prezydenta Czaputowicz.

Jego zdaniem „prezydent Nawrocki jest w pułapce, bo każda podjęta decyzja w tej kwestii jest zła” .

– Jeśli by odebrał order, byłaby to degradacja Polski w świecie. Nikt by tego nie zrozumiał, że wobec atakowanego państwa robimy taki gest, a zarazem nie kwestionujemy orderów dla różnych zwolenników Moskwy, jak np. Gerharda Schroedera – dodał.

Wołodymyr Zełenski pojawi się w Gdańsku?

Prezydent Ukrainy ma pojawić się na Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku – zapowiedział deputowany Mykyta Poturajew, z ugrupowania polityka, cytowany przez TVP Info.

– Są takie plany i wiem, że wszyscy przygotowujemy się do przyjazdu. Nie mogę jednak mówić w imieniu prezydenta – ocenił. W kontekście sporu dotyczącego nazwy ukraińskiej jednostki stwierdził, że „ta dyskusja już dawno poszła w nieodpowiednią stronę” .

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