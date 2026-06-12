Zwrot ws. orderu dla Zełenskiego? Nowe wieści z Pałacu Prezydenckiego

– Karol Nawrocki na pewno nie podejmie żadnej decyzji przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Czekamy na ruch ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Jestem przekonany, że prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji, ale czekamy na ruch z jego strony. Ten czas, który teraz mamy, to także czas edukacyjny. Chcemy, żeby świat i nasi sojusznicy zobaczyli, dlaczego ten temat budzi tak wielkie emocje w relacjach polsko-ukraińskich. Wołodymyr Zełenski na pewno wiedział, z jaką reakcją jego decyzja spotka się w Polsce. My na pewno nie będziemy ulegać żadnej presji ze strony jakichkolwiek środowisk w Polsce. Dajemy szanse władzom Ukrainy na zmianę decyzji – powiedział w TV Republika Rafał Leśkiewicz.

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