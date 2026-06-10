W Sejmie iskrzy po ruchu Zełenskiego. „Napluł Polakom w twarz”, „To wymknęło się spod kontroli”

Decyzja Wołodymyra Zełenskiego, aby nazwać jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „bohaterów UPA”, wciąż nadaje kierunek polskiej debacie publicznej. Na początku tygodnia Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się propozycją Karola Nawrockiego, aby prezydentowi Ukrainy odebrać najwyższe odznaczenie. Rafał Leśkiewicz, rzecznik polskiej głowy państwa, poinformował, że kapituła przedstawiła swoją opinię Karolowi Nawrockiemu, a prezydent podejmie decyzję „w odpowiednim czasie”.

– Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – mówił Nawrocki jeszcze przed posiedzeniem kapituły.

Odebrać order Zełenskiemu? Michał Wawer o dalszych krokach

O to, czy Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony prestiżowego wyróżnienia, zapytaliśmy posłów w Sejmie. – Oczywiście, że (ten order – red.) powinien zostać odebrany. Natomiast pamiętajmy, że to jest kwestia czysto symboliczna. Nadawaniem i odbieraniem orderów nie zmienimy polityki Ukrainy wobec Polski – mówi w rozmowie z „Wprost” Michał Wawer (Klub Poselski Konfederacja).