Padł nowy rekord. Tylko tyle ważyła mała rybka

Jaret Stevens z Pioneer złowił rzadkich rozmiarów rybę z rodziny Centrarchidae. Znajdowała się ona w jednym ze stawów na terenie hrabstwa Williams.

Na brzeg wspomnianego zbiornika wodnego wędkarz wybrał się w połowie maja tego roku. Wydział Dzikiej Przyrody stanu Ohio potwierdził, że długość i waga okazu była rekordowa.

Taką miała długość. A ile ważyła?

Lepomis cyanellus, czyli bass zielony, został zważony i zmierzony przez biologa Brada Aglera. Taki należy spełnić wymóg – w przeciwnym razie departament Dzikiej Przyrody w Ohio nie miałby podstaw, by uznać nowy rekord.

Ryba z rodziny bassowatych mierzyła 11,45 cala (ok. 29 centymetrów) i miała 10,82 cala obwodu (prawie 27,5 centymetra). Ważyła zaś 1,35 funta (czyli mniej więcej 0,6 kilograma) – podał zagraniczny portal OCJ.

Jedno jest pewne – nazwisko Stevensa na zawsze zapisało się w historii popularnej dyscypliny sportowej, jaką jest wędkarstwo.

Na tę listę wędkarze wolą nie patrzeć. Niechlubne rekordy

Przy okazji wyżej wspomnianego rekordu warto wspomnieć o głośnych wyczynach wędkarskich sprzed lat, których nikt do tej pory nie był w stanie przebić.

Oto kilka przykładów (instrukcja – od lewej: nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu i inne):

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.



Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

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