Padł nowy rekord. Tylko tyle ważyła mała rybka

Jaret Stevens z Pioneer złowił rzadkich rozmiarów rybę z rodziny Centrarchidae. Znajdowała się ona w jednym ze stawów na terenie hrabstwa Williams.
Na brzeg wspomnianego zbiornika wodnego wędkarz wybrał się w połowie maja tego roku. Wydział Dzikiej Przyrody stanu Ohio potwierdził, że długość i waga okazu była rekordowa.
Taką miała długość. A ile ważyła?
Lepomis cyanellus, czyli bass zielony, został zważony i zmierzony przez biologa Brada Aglera. Taki należy spełnić wymóg – w przeciwnym razie departament Dzikiej Przyrody w Ohio nie miałby podstaw, by uznać nowy rekord.
Ryba z rodziny bassowatych mierzyła 11,45 cala (ok. 29 centymetrów) i miała 10,82 cala obwodu (prawie 27,5 centymetra). Ważyła zaś 1,35 funta (czyli mniej więcej 0,6 kilograma) – podał zagraniczny portal OCJ.
Jedno jest pewne – nazwisko Stevensa na zawsze zapisało się w historii popularnej dyscypliny sportowej, jaką jest wędkarstwo.
Na tę listę wędkarze wolą nie patrzeć. Niechlubne rekordy
Przy okazji wyżej wspomnianego rekordu warto wspomnieć o głośnych wyczynach wędkarskich sprzed lat, których nikt do tej pory nie był w stanie przebić.
Oto kilka przykładów (instrukcja – od lewej: nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu i inne):
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