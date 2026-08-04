Wędkarz złowił ogromnego sandacza. Padł nowy rekord, taką miał długość i wagę

Młody wędkarz wybrał się z ojcem nad Wielkie Jeziora. Zajęli jeden z brzegów i rozstawili wędki. Następnie udali się na pomost w Lower Gar.

Ich celem od początku były ryby z rodziny Percidae (okoniowate). W pewnym momencie ze zbiornika wodnego – jak sobie wymarzyli – wychylił się nagle ogromny Sander vitreus.

Mieszkańcy stanu Iowa postanowili się z nim zmierzyć – długo nie dawali za wygraną!

Wielki sandacz wyłowiony z jeziora. Taką miał wagę

Wyprawa ojca i syna miała miejsce w ubiegłą sobotę (1 sierpnia).

Bitwa, którą stoczyli, okazała się zwycięska. Ich wytrwałość została nagrodzona – wkrótce ogłosić mogli całemu światu złowienie potężnej ryby.

Nie wiedzieli jeszcze, jaką miała ona długość i ile ważyła. Certyfikowany sprzęt pokazał – 14 funtów (około 6,35 kilograma) – i 31,5 cala (mniej więcej 80 centymetrów) – dowiedziała się redakcja lokalnej stacji KTIV.

Rekordy, których boją się wędkarze. Oto lista, na którą wolą nie patrzeć

Przy okazji wspomnianego wyżej rekordu w USA, warto przywołać pewną niechlubną listę. Przedstawia ona wyczyny sprzed dekad, które mimo upływu czasu po dzień dzisiejszy nie zostały przebite przez żadnego wędkarza.

Oto instrukcja (od lewej): nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu i inne.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.



Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Czytaj też:

Wędkarz złowił gigantycznego suma. Tyle ważyła ryba Czytaj też:

Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważyła ryba