Tak ukraiński portal opisuje spór z Polską. Oskarżenia o manipulacje i groźby

Ukraiński portal TSN oskarżył polskich polityków o celowe podgrzewanie sporu wokół polityki historycznej i wykorzystywanie tematu negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. W tekście padają też zarzuty dotyczące manipulowania kwestią ukraińskiego rolnictwa.

TSN: spór o historię jest podsycany politycznie

Na portalu opublikowano artykuł Krystyny Zeleniuk zatytułowany: "Z Banderą do UE: Jak Polska manipuluje nie tylko historią, grożąc zablokowaniem integracji unijnej Ukrainy".

Autorka zaczyna od słów wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił: "Nie wolno stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie (...). Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej".

TSN zwraca uwagę, że wypowiedź padła krótko po złożeniu przez Wołodymyra Zełenskiego projektu ustawy o Panteonie Narodowym. Portal przypomina też deklarację ukraińskiego prezydenta: "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

"Fakty mówią same za siebie"

Autorka tekstu ocenia, że reakcja Polski była natychmiastowa i wpisuje się w szerszy spór na linii Warszawa – Kijów. W artykule pojawia się też sugestia, że napięcia są wykorzystywane w polityce wewnętrznej.

"Choć Warszawa usilnie zaprzecza, że skandal wywołany przez polskich polityków po dekrecie prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce SSO tytułu honorowego imienia 'Bohaterów UPA', który już teraz graniczy z histerią, jest początkiem kampanii wyborczej, fakty mówią same za siebie" – napisano na TSN.

Spór także o rolnictwo i wejście do UE

Według Zeleniuk polscy politycy mają podgrzewać konflikt także w kontekście integracji Ukrainy i Mołdawii z UE, wskazując na obawy związane z wpływem ukraińskiego rolnictwa na polski rynek.

"Polscy politycy celowo manipulują również tą kwestią, ponieważ ukraińskie władze wielokrotnie dawały do zrozumienia na różnych szczeblach, że Kijów zgadza się na długi okres przejściowy dla integracji ukraińskiego sektora rolnego" – napisała autorka.

W ostatnich tygodniach napięcie między Warszawą a Kijowem wzrosło po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek armii imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego.

Czytaj też:

Ukraiński dyplomata z apelem do Polski. „Nie przekraczajcie czerwonej linii” Czytaj też:

Niemieckie media o sporze Ukrainy z Polską. „Farsa czy historia?”