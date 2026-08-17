Polityczny transfer do Trybunału Konstytucyjnego? Były prezes reaguje

Maciej Berek, którego Donald Tusk nazwał swoją prawą ręką, ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po zapowiedzi premiera pojawiły się głosy krytyki, ponieważ Berek do ubiegłego tygodnia pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co burzy narrację obozu sprawującego władzę w Polsce, że TK należy odpolitycznić.

Maciej Berek kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były prezes reaguje

Do sprawy odniósł się prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. – Uważam, że nie jest to dobra decyzja. Nie dlatego, że mam jakiekolwiek wątpliwości co do kwalifikacji Macieja Berka. To bardzo dobry prawnik, świetnie przygotowany także do pełnienia funkcji sędziowskich, ale nie w tym momencie. Powoduje to bowiem zakwestionowanie standardu, który w sytuacji, gdy przywracamy praworządność i zmagamy się z potrzebą uruchomienia rzeczywistego Trybunału Konstytucyjnego po 10 latach jego deformacji, powinien być najwyższy — powiedział w rozmowie z „Faktem”.

W ocenie prof. Safjana należało poszukiwać kandydata, który spełniałby wymagania dotyczące możliwie jak największej neutralności politycznej.

— Nie byłby kojarzony z bardzo ścisłymi związkami z większością rządzącą, szczególnie jako uczestnik władzy wykonawczej, czyli egzekutywy — ocenił prof. Safjan.

Rewolucja w TK? Wtedy może nastąpić przełom

Zdaniem byłego prezesa TK konieczna jest radykalna zmiana w TK. – Mam nadzieję, że to nastąpi, ale nie jest to rozwiązanie, które znajduje się w gestii jednej osoby. Nie można za pomocą czarodziejskiej różdżki zmienić sytuacji. W tej chwili są już mniej więcej przewidywane i określone scenariusze. Sądzę, że rzeczywiście jesienią nastąpi przełom i dojdzie do ukonstytuowania się normalnego Trybunału Konstytucyjnego, z większością sędziów, którzy nie będą budzić żadnych wątpliwości i będą realizować funkcję kontroli konstytucyjności prawa — stwierdził prof. Safjan w rozmowie z „Faktem”.

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