Bogucki stara się o przychylność Kaczyńskiego? Prezydencki minister ma plan

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki był bohaterem ostatniego podcastu „Stan Wyjątkowy”. Jacek Gądek i Dominika Długosz dyskutowali o polityku PiS w kontekście przyszłorocznych wyborów. Zwrócili uwagę na jego próby zdobycia sympatii Jarosława Kaczyńskiego.

Bogucki bliżej Kaczyńskiego? „Ma na siebie pomysł”

— Jeśli prawica zdobędzie większość w Sejmie, co jest prawdopodobne, to Bogucki ma na siebie pomysł i konkretny cel do osiągnięcia. Dlatego pojawia się m.in. na miesięcznicach smoleńskich, możliwe też, że pojawi się podczas protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ten sposób okazuje swoją lojalność prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu — podkreślał Gądek.

Jak zaznaczał, Boguckiemu zależy na sympatii po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Oprócz poparcia prezydenta, ma zabiegać nie tylko o przychylność Jarosława Kaczyńskiego, ale też Mateusza Morawieckiego i Konfederacji.

Nawrocki chce mieć premiera. „To musi być dograne”

Dominika Długosz zgodziła się, że jest to scenariusz, w którym prezydent Nawrocki będzie chciał mieć swojego kandydata na premiera. Tą osobą ma być właśnie Bogucki. — Tylko to nie działa tak, że przyjdzie Karol Nawrocki i powie „to teraz Zbyszek”. On musi to wcześniej załatwić, musi mieć po swojej stronie Prawo i Sprawiedliwość – podkreślała Jej zdaniem porażka w tej kwestii byłaby zbyt bolesna.

-To musi być dograne, żeby nic się nie wysypało. Dlatego Zbigniew Bogucki będzie się pojawiał w różnych miejscach, w których w innych warunkach raczej nie spodziewalibyśmy się obecności szefa Kancelarii Prezydenta — mówiła.

Jacek Gądek przytoczył też ostatnie wpisy Boguckiego na X, zwracając uwagę na ich ostry ton. „To są polityczni łomiarze, którzy po prostu każdą niezależną instytucję w państwie polskim, teraz na celowniku w sposób szczególny Trybunał Konstytucyjny” – pisał Zbigniew Bogucki o Donaldzie Tusku i jego współpracownikach. Zdaniem Gądka taka retoryka to przygotowywanie się Boguckiego do nowej rzeczywistości politycznej po wyborach parlamentarnych.

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