Bosak nie gryzł się w język. „Przestańcie się płaszczyć”

W ostatnim czasie Krzysztof Bosak zaostrzył ton w sprawie relacji Polski z Ukrainą. Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji stwierdził, że polscy politycy powinni przestać się "płaszczyć", a Warszawa powinna rozważyć ograniczenie części wsparcia dla Kijowa. Jego słowa padły w momencie kolejnego napięcia wokół pamięci historycznej i politycznych gestów po obu stronach granicy.

Bosak: Polska nie powinna dalej się "płaszczyć"

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsatu Bosak stwierdził, że obecne podejście polskich władz do Ukrainy już dawno powinno się zmienić. Jak mówił, państwo, które czuje się obrażane lub lekceważone, nie powinno jednocześnie nadal finansować i wspierać drugiej strony tak, jakby nic się nie stało.

Polityk zaapelował do innych przedstawicieli polskiej sceny politycznej, by przyjęli twardszą postawę wobec Kijowa. W ocenie Krzysztofa Bosaka Polska powinna wycofać się z dobrowolnej pomocy koordynowanej przez Unię Europejską, wskazując, że podobny kierunek obrały już Węgry i Słowacja.

Pokłosie decyzji Zełenskiego w sprawie UPA

Ostra retoryka Bosaka to nie tylko stała kreacja jego partii, ale też efekt polityki historycznej władz Ukrainy. Rozpoczął się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". To wywołało ostrą reakcję po polskiej stronie, a konsekwencje decyzji prezydenta Ukrainy można śmiało określić ciężkimi w dyplomacji obu krajów.

W odpowiedzi Pałac Prezydencki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Później część ukraińskich polityków i byłych prezydentów, solidaryzując się z Zełenskim, odesłała do Polski wcześniej otrzymane odznaczenia.

Gorąco między Polską a Ukrainą

Prezydent Ukrainy ocenił, że decyzja Karola Nawrockiego wynika z wewnętrznej polityki i porównał go do Viktora Orbana. Dodatkowo poinformował o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Panteonu Narodowego. Zełenski podkreślił przy tym, że nikt nie będzie Ukrainie dyktował, jak ma żyć, komu okazywać wdzięczność i jakich bohaterów czcić. Właśnie w tym kontekście Bosak stwierdził, że jeśli Ukraina nie wycofa się z gloryfikacji OUN i UPA, Polska nie powinna utrzymywać dotychczasowego poziomu dobrowolnej pomocy.

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