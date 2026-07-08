Nawrocki obok Zełenskiego na szczycie NATO. Taki mógł być ukryty cel

W środę 7 lipca rozpoczął się szczyt NATO, który odbywa się w stolicy Turcji. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała kilka zdjęć z tego wydarzenia. Uwagę zwraca sposób, w jaki na pamiątkowej fotografii zostali ustawieni goście.

Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą znajdują się tuż obok Wołodymyra Zełenskiego i jego żony. Ten fakt jest szeroko komentowany zważywszy na ostatnie napięcia na linii Kijów-Warszawa.

Nawrocki obok Zełenskiego na szczycie NATO. Dyplomata reaguje

– Absolutnie w takich przypadkach nie ma mowy o przypadkowości. Protokół dyplomatyczny jest bardzo rygorystyczny i nie pozostawia miejsca na spontaniczność. Organizatorzy dbają o to, aby nie dochodziło do żadnych odstępstw od obowiązujących zasad i reguł – komentuje dla „Faktu” były ambasador RP Krzysztof Płomiński.

W jego ocenie ustawienie obu przywódców obok siebie mogło być świadomym sygnałem, który chcieli wysłać organizatorzy. – Mogło być demonstracją, że obaj przywódcy mogą stać blisko siebie i nie muszą okazywać wobec siebie wrogich gestów czy intencji. Turecki czy też NATO-wski protokół mógł chcieć osiągnąć właśnie taki efekt – ocenia dyplomata. Jak dodaje, ustawienia najprawdopodobniej nie konsultowano z żadną ze stron.

– Obaj prezydenci zostali po prostu postawieni w takiej sytuacji podczas ustawiania do wspólnego zdjęcia. Z drugiej strony warto zadać pytanie, czy gdyby panowała pełna dowolność, pierwszym wyborem prezydenta Nawrockiego byłoby stanąć obok prezydenta Ukrainy. To właśnie wskazuje na to, że obowiązywał ściśle określony protokół – stwierdza były ambasador.

Stosunki polsko-ukraińskie uległy pogorszeniu po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”. W konsekwencji Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Kilka dni później prezydent Ukrainy nie pojawił się w Gdańsku, gdzie została zorganizowana konferencja poświęcona odbudowie zaatakowanego przez Rosję kraju.

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