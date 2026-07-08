Marta Nawrocka z ważnym przesłaniem w Ankarze. „To temat szczególnie mi bliski”

Przypomnijmy, pierwsza dama wraz z prezydentem udała się do Ankary, gdzie odbywa się kolejny szczyt NATO. Podczas wizyty na zaproszenie Pierwszej Damy Republiki Tureckiej Emine Erdogan wzięła udział w uroczystym spotkaniu małżonków przywódców NATO. Wydarzenie odbyło się w rezydencji prezydenta Turcji w Cankayi i przebiegało pod hasłem „dzieci, technologie i bezpieczeństwo: ochrona przyszłego pokolenia” .

Wystąpienie Nawrockiej w Ankarze. O czym mówiła pierwsza dama?

Marta Nawrocka wygłosiła przemówienie podczas spotkania, zaapelowała też o walkę z mową nienawiści, która pojawia się w sieci.

– Internet daje młodym morze możliwości. Niesie wiatr zmian, ale i zagrożeń. Hejt. Manipulacja. Dezinformacja. Treści, które ranią i uczą jak ranić. Trzeba się temu mocno przeciwstawiać. Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie, a dzieci trzeba chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały sobie z tym poradzić. Tworzyć „modę na szacunek” w internetowej przestrzeni – zwróciła uwagę pierwsza dama.

– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci to temat szczególnie mi bliski. Jako mama, od lat obserwuję, jak wiele dobra niesie rozwój kompetencji cyfrowych, ale także to, jak wielkim wyzwaniem jest ochrona najmłodszych w wirtualnym świecie. To wyzwanie nie zna granic krajów i kontynentów – podkreślała Nawrocka.

Nawrocka zapowiedziała spotkanie w Warszawie

Podczas wystąpienia pierwsza dama przekazała również, że jesienią w Warszawie odbędzie się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży w przestrzeni cyfrowej. Ma to być kontynuacja rozmów prowadzonych w Turcji, a także w Waszyngtonie. W marcu tego roku uczestniczyła bowiem w wydarzeniu organizowanym przez Melanię Trump „Wspólnie kształtujemy przyszłość” .

– Całym sercem wspieram ten projekt, który stał się impulsem do rozmów o tym, jak nowe technologie mogą pomóc chronić dzieci w Internecie. Cieszę się, że rozmowy kontynuujemy tu, na spotkaniu towarzyszącym Szczytowi NATO. Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa swoich obywateli, realizując hasło – „Razem silniejsi” . Bądźmy silniejsi. Razem. Także w walce o bezpieczeństwo cyfrowe najmłodszych – mówiła Nawrocka.

Czytaj też:

Nawrocki obok Zełenskiego na szczycie NATO. Taki mógł być ukryty cel Czytaj też:

Decyzja Nawrockiego podzieliła Polskę. Wyniki sondażu pokazały przepaść