Tak ekspertka oceniła stylizację Marty Nawrockiej. Jest „ale”

W piątek 19 czerwca Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą byli gospodarzami uroczystej gali AgroLiga 2025. W tegorocznej edycji konkursu prezydent wyróżnił najlepszych polskich rolników oraz agroprzedsiębiorców.

– Bezpieczeństwo żywnościowe Rzeczypospolitej jest równie ważne dzisiaj dla naszej Ojczyzny, jak bezpieczeństwo militarne, wojskowe, medyczne i energetyczne. I to dzięki państwu Polacy są bezpieczni żywnościowo – mówił Karol Nawrocki. – Wykonujecie państwo ogromną pracę dla naszej Ojczyzny i budujecie nasze narodowe bezpieczeństwo. I za to wam z całego serca dziękuję, gratulując tych laurów – kontynuował.

Marta Nawrocka w centrum uwagi. Tak ekspertka oceniła jej stylizację

Ale komentowane są nie tylko merytoryczne aspekty wydarzenia. Uwagę przykuła stylizacja pierwszej damy, która na tę okazję wybrała elegancki garniturowy komplet w oliwkowym odcieniu. Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że dobór odpowiedniej stylizacji do uroczystości wcale nie jest łatwy.

– Szczególnie wymagające są uroczystości związane z rolnictwem, ludźmi pracy czy środowiskami zawodowymi mocno związanymi z codziennym wysiłkiem. W takich sytuacjach komunikacja wizerunkowa nie polega wyłącznie na elegancji, a wręcz tam się zazwyczaj źle kończy – zauważa ekspertka.

W jej ocenie Marta Nawrocka postawiła na „bezpieczną” kolorystykę. – Marynarka z asymetrycznym kołnierzem to rozwiązanie wymagające wyjątkowej precyzji. Każde załamanie tkaniny, każdy nieprecyzyjny szew czy niedostatecznie zbudowane ramię natychmiast wpływa na odbiór całej sylwetki – wskazuje Rubasińska-Ianiro.

– Sam zestaw, w odpowiednio dopracowanym wykonaniu, miałby potencjał jako elegancka stylizacja na rodzinne uroczystości, takie jak komunia czy oficjalne spotkania o bardziej ceremonialnym charakterze. W przypadku wydarzeń silnie związanych z pracą, naturą i rolnictwem warto jednak rozważyć rozwiązania, które nie tylko spełniają wymogi formalnego dress code’u, ale również budują głębszą spójność z miejscem i przesłaniem wydarzenia. Bo w komunikacji wizerunkowej liczy się nie tylko to, czy strój jest postrzegany jako elegancki. Najważniejsze jest to, czy opowiada właściwą historię. A ten trochę bredzi albo sepleni – oceniła ekspertka modowa.

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