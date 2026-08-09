Zaćmienie Słońca nad Polską. Sprawdź, o której spojrzeć w niebo

W środę 12 sierpnia warto znaleźć miejsce z dobrze odsłoniętym zachodnim horyzontem. Wieczorem Księżyc zacznie przesłaniać tarczę Słońca, a w zachodniej części Polski zasłoni ponad 80 proc. jej powierzchni. Będzie to jedno z najgłębszych częściowych zaćmień widocznych z naszego kraju w ostatnich latach.

O której zaćmienie Słońca 12 sierpnia?

Moment rozpoczęcia zjawiska będzie nieznacznie różnił się w zależności od części kraju. Pierwszy kontakt Księżyca z tarczą Słońca nastąpi:

w Gdańsku około godz. 19:11,

w Szczecinie około 19:13,

w Warszawie około 19:14,

w Poznaniu około 19:15,

we Wrocławiu około 19:17,

w Krakowie około 19:18.

Najgłębsza faza zjawiska przypadnie na czas tuż przed zachodem Słońca. To właśnie zachód będzie miał duże znaczenie dla obserwatorów. W wielu miejscach Słońce schowa się za horyzontem, zanim zaćmienie dobiegnie formalnego końca.

Według Space24 najlepsze warunki będą panowały na zachodzie kraju. W Dolinie Kłodzkiej maksymalna faza ma sięgać około 88 proc. Na wschód od linii Olsztyn–Łódź–Opole astronomiczne maksimum nastąpi już po zachodzie Słońca. Najmniej efektownie zjawisko zapowiada się w Bieszczadach.

Całkowite zaćmienie ominie Polskę

W Polsce zaćmienie będzie wyłącznie częściowe. Znacznie bardziej spektakularne widowisko czeka między innymi mieszkańców oraz turystów przebywających w Hiszpanii i na Islandii.

Pas całkowitego zaćmienia przejdzie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i Hiszpanię. NASA potwierdza, że w pasie całkowitości Księżyc całkowicie zasłoni Słońce. Najdłuższa faza całkowita potrwa około 2 minut i 18 sekund.

Dla obserwatorów w Polsce najważniejsze będzie znalezienie miejsca, z którego dobrze widać zachodni horyzont. Słońce podczas zaćmienia znajdzie się bowiem bardzo nisko nad nim.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca?

Do obserwacji nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne. NASA ostrzega, że podczas częściowego zaćmienia należy przez cały czas korzystać ze specjalnych okularów lub wizjerów przeznaczonych do obserwowania Słońca. Powinny one spełniać wymagania normy ISO 12312-2.

Nie wolno również patrzeć na Słońce przez lornetkę, teleskop czy obiektyw aparatu bez odpowiedniego filtra zamontowanego na urządzeniu. Alternatywą jest obserwacja pośrednia, np. przy użyciu prostego projektora otworkowego.

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