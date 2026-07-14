Spektakularny sierpień na polskim niebie. Zobaczymy kometę i zaćmienie Słońca

Pierwsze zjawisko przypadnie na początek sierpnia. Kometa 10P/Tempel 2 ma osiągnąć największą jasność około 3 sierpnia, gdy znajdzie się w odległości około 0,41 jednostki astronomicznej od Ziemi. Według prognoz nie będzie to obiekt widoczny gołym okiem. Do obserwacji potrzebna będzie co najmniej mocna lornetka albo niewielki teleskop oraz ciemne niebo poza miastem.

Kometa 10P/Tempel 2. Gdzie patrzeć?

Kometa będzie trudnym celem obserwacyjnym z naszej części Europy, bo ma znajdować się nisko nad horyzontem. Najlepsze warunki będą mieli obserwatorzy z dala od świateł miejskich, przy bezchmurnym niebie i dobrej przejrzystości powietrza. Warto patrzeć w stronę południowo-wschodniego nieba.

10P/Tempel 2 to kometa okresowa, odkryta w XIX wieku. Nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. Jej sierpniowe zbliżenie będzie jednak okazją do obserwacji jednego z większych obiektów tego typu w Układzie Słonecznym.

Częściowe zaćmienie Słońca 12 sierpnia

Drugie zjawisko będzie znacznie łatwiejsze do zauważenia. 12 sierpnia 2026 roku w Polsce wystąpi częściowe zaćmienie Słońca. Całkowite zaćmienie będzie widoczne m.in. z części Grenlandii, Islandii i Hiszpanii, natomiast w Polsce tarcza słoneczna zostanie zasłonięta tylko częściowo.

W Warszawie maksimum zaćmienia przypadnie około godz. 20.03, tuż przed zachodem Słońca. Według wyliczeń Timeanddate zakrycie tarczy wyniesie tam około 81,7 proc. Na zachodzie kraju warunki do obserwacji powinny być lepsze, bo Słońce będzie wtedy nieco wyżej nad horyzontem.

Konieczne specjalne okulary

Zaćmienia Słońca nie wolno obserwować gołym okiem, przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, lornetkę ani teleskop bez odpowiednich filtrów. Potrzebne są certyfikowane okulary do obserwacji Słońca lub specjalne filtry astronomiczne.

W obu przypadkach decydująca będzie pogoda. Kometa wymaga ciemnego i przejrzystego nieba, a zaćmienie będzie widoczne tylko tam, gdzie chmury nie zasłonią nisko położonego Słońca.

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