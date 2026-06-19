Nawrocki zdecydował o losie sześciu ustaw. Tak wygląda jego liczba wet

Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że w piątek 19 czerwca podpisał sześć ustaw, które „za chwilę staną się elementem polskiego systemu prawnego”. Chodzi o przepisy dotyczące uproszczenia w rozliczaniu podatków, dopasowujące zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń, utworzenia służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, czy powołania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Ostatnie dwie dotyczą ochrony Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej, a także nowelizacji integrującej interpretacje podatkowe w jednym serwisie. „Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków” – wyjaśnił prezydent. Nawrocki przypomniał, że podpisał 229 ustaw, a zawetował 37. Oznacza to, że ponad 85 proc. uzyskało akceptację głowy państwa.

Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw. Cezary Tomczyk ocenił jedną z nich

Zadowolony z ruchu głowy państwa ws. utworzenia uczelni kształcącej polskich medyków był wiceszef MON. „To historyczna chwila i bardzo dobra decyzja. To jedno z pierwszych zadań postawionych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po 24 latach wraca Wojskowa Akademia Medyczna, zlikwidowana w 2002 roku. Budujemy w Łodzi centrum kompetencyjne medycyny pola walki dla Sił Zbrojnych RP, państw NATO oraz służb podległych MSWiA” – napisał Cezary Tomczyk.

„Wojna w Ukrainie pokazała, że o życiu żołnierza decyduje nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także szybkość ewakuacji, jakość leczenia i przygotowanie personelu medycznego. W najbliższych latach zainwestujemy w ten projekt ponad 500 mln zł. Inwestujemy w ludzi, wiedzę i bezpieczeństwo Polski. To inwestycja, która będzie służyć Polsce przez kolejne dekady” – podsumował wiceminister obrony narodowej.

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