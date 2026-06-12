Nawrocki pod koniec kadencji odmówi podpisania 222 ustaw? „To już nie jest wetomat”

Karol Nawrocki w czwartek 11 czerwca podpisał siedem ustaw, a zawetował trzy: o rynku kryptoaktywów, ordynacji podatkowej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prezydent uzasadnił decyzje o zawetowaniu trzech ustaw ochroną praw obywateli, koniecznością zapewnienia skutecznych regulacji oraz bezpieczeństwem pacjentów.

Nawrocki wyjaśnił, że każdą decyzję podejmuje z myślą o „dobru obywateli, sile państwa i przyszłości Polski”. Przypomniał również, że urząd głowy państwa „nie jest od automatycznego podpisywania czy wetowania ustaw”, tylko od odpowiedzialności. Nawrocki stwierdził, że państwo powinno budować zaufanie obywateli poprzez przejrzystość i wyjaśnianie swoich decyzji. W sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów prezydent zapewnił, że „ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona”.

Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy. Jak wygląda na tle innych prezydentów?

Tym samym Nawrocki od momentu zaprzysiężenia w sierpniu 2025 roku zawetował już 37 ustaw. Koalicja Obywatelska podkreśliła, że to więcej przez 10 miesięcy niż jakikolwiek inny prezydent w historii Polski. Na grafice widać, że Aleksander Kwaśniewski, który głową państwa był przez 10 lat, odmówił podpisania 35 ustaw. Przez pięć lat urzędowania 27 ustaw zawetował Lech Wałęsa. Andrzej Duda odmówił przez dwie kadencje podpisania 19 ustaw.

To o jedną więcej niż Lech Kaczyński przez niecałe pięć lat. Bronisław Komorowski podczas swojej jedynej kadencji zawetował jedynie cztery ustawy. Lewica z kolei obliczyła, że jeśli Nawrocki będzie odmawiał podpisywania ustaw w takim tempie to na koniec swojej pierwszej kadencji będzie miał zawetowane 222 ustawy. „To już nie jest wetomat, to jest buldożer rozjeżdżający demokrację” – podsumowano.

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