Wędkarz ustanowił nowy rekord. Ile ważyła ryba? Dla wielu będzie to zaskakujące

Tucker Bass z Shoshoni wybrał się nad zbiornik wodny, który znajduje się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Wcześniej widywał w nim sporych rozmiarów ryby, dlatego uznał, że być może uda mu się złowić jedną z nich.

Tak też się stało, jednak nie był to gatunek, o którym myślał, ale okaz z rodziny Centrarchidae (okoniopstrągowate). Dla wielu zaskoczeniem będzie z pewnością to, że bass – na pierwszy rzut oka nie robiący wielkiego wrażenia – był rekordowy.

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Bass wielkogębowy chwycił w pewnym momencie za przynętę nabitą na haczyk, zaś mieszkaniec hrabstwa Fremont wykorzystał okazję i wyciągnął go na brzeg.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rybołówstwa Łowieckiego potwierdziło oficjalnie nowy rekord. Padł on na początku sierpnia ubiegłego roku. Micropterus salmoides ważył dwa funty i cztery uncje (czyli około jeden kilogram) – ustalił zagraniczny portal Sheridan Media.

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Przy okazji rekordu, który padł w stanie Wyoming, warto wspomnieć o tej liście. To zestawienie wyczynów wędkarskich sprzed dekad, a jednak – mimo upływu czasu – wciąż nikomu nie udało się ich złowić większych ryb.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.



Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

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