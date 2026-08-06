Wędkarz ustanowił nowy rekord. Ile ważyła ryba? Dla wielu będzie to zaskakujące

Tucker Bass z Shoshoni wybrał się nad zbiornik wodny, który znajduje się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Wcześniej widywał w nim sporych rozmiarów ryby, dlatego uznał, że być może uda mu się złowić jedną z nich.
Tak też się stało, jednak nie był to gatunek, o którym myślał, ale okaz z rodziny Centrarchidae (okoniopstrągowate). Dla wielu zaskoczeniem będzie z pewnością to, że bass – na pierwszy rzut oka nie robiący wielkiego wrażenia – był rekordowy.
Ile ważyła ryba? To będzie dla wielu zaskakujące
Bass wielkogębowy chwycił w pewnym momencie za przynętę nabitą na haczyk, zaś mieszkaniec hrabstwa Fremont wykorzystał okazję i wyciągnął go na brzeg.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rybołówstwa Łowieckiego potwierdziło oficjalnie nowy rekord. Padł on na początku sierpnia ubiegłego roku. Micropterus salmoides ważył dwa funty i cztery uncje (czyli około jeden kilogram) – ustalił zagraniczny portal Sheridan Media.
Lista rekordów, która wywołuje u wędkarzy ciarki na plecach. Oto powód
Przy okazji rekordu, który padł w stanie Wyoming, warto wspomnieć o tej liście. To zestawienie wyczynów wędkarskich sprzed dekad, a jednak – mimo upływu czasu – wciąż nikomu nie udało się ich złowić większych ryb.
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