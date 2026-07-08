Nowacka nie odpuszcza po wecie Nawrockiego. Zapowiada „plan B”

Przypomnijmy, w ostatnich dniach Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy dotyczącą prawa oświatowego. Wprowadzała ona m.in. rozbudowane organy ochrony praw uczniów, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Prezydent uznał, że w placówkach powstanie „szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania” .

MEN chce powołać rzecznika praw uczniowskich

Do decyzji prezydenta odniosła się podczas Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Rad Miast w Poznaniu ministra edukacji Barbara Nowacka. Stwierdziła, że był to rodzaj „prztyczka” w stronę młodego pokolenia.

– Prezydent nie wysłuchał głosu młodych – zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, w tym o powołaniu rzeczniku praw uczniowskich. Mamy przygotowany plan B, który w najbliższych dniach zaczniemy realizować – zapowiedziała Nowacka. – Zobowiązań trzeba dotrzymywać. Obiecuję wam, że rzecznik praw uczniowskich będzie powołany w Ministerstwie Edukacji – dodała.

W rozmowie z mediami przekazała, że szczegóły „planu B ” poda prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

– Młodzi ludzie muszą znać swoje prawa. Nawet w dzisiejszej dyskusji – w trakcie spotkania i chwilę po nim – młodzi zgłaszają sprawy, które tak naprawdę można by wyjaśnić dzięki takiemu rzecznikowi – zwróciła uwagę szefowa MEN.

Podkreśliła, że powołanie rzecznika nie ma być kontrą wobec kogokolwiek. – Czy konsumenci są bardziej roszczeniowi, dlatego, że jest Rzecznik Praw Konsumenta? Czy pacjenci są bardziej roszczeniowi, dlatego, że jest Rzecznik Praw Pacjenta? Nie, są świadomi, a ich prawa są powszechnie znane i chronione – mówiła Nowacka.

Nowacka o „wetomacie” Nawrockiego

W odpowiedzi na decyzję prezydenta ws. nowelizacji ustawy, Barbara Nowacka napisała też w serwisie X, że „wetomat Nawrockiego tym razem uderzył w postulat młodych i wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych – ustawę o prawach i obowiązkach ucznia i rzeczniku praw uczniowskich” .

Jej zdaniem ta ustawa „wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia w polskiej szkole i poprawiała obecne mętne przepisy między innymi dotyczące kar i nieobecności” .

W ocenie ministry „polityczne środowisko PiS i prezydenta nie chce by młodzi byli świadomi, nie chce by znali swoje prawa i obowiązki. Nie słucha ich głosu. Nie działa na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży” .

„Niby znamy to od tylu lat, a za każdym razem przykro na to patrzeć, że widzą młode osoby jedynie jako tło na konwencjach w kampanii wyborczej” – dodała.

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