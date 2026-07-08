Rewolucja w szkołach i nowy zakaz dla uczniów? Plan MEN coraz bliżej realizacji

W piątek 3 lipca Sejm przegłosował nowelizację prawa oświatowego. Ustawa trafiła do Senatu. W środę nad przepisami pracowała Komisja Edukacji, która rekomenduje przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz wyjaśniła, że chodzi o zakaz korzystania z telefonów komórkowych od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe. Senat zajmuje się zakazem telefonów w szkołach

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Dyrektor zdecyduje o tym za zgodą rady pedagogicznej i rodziców po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego. Miejsca te mają być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania komórek i urządzeń oraz „ochronę prawa ucznia do prywatności, zwłaszcza ws. uniemożliwienia dostępu przez osoby nieuprawnione”.

Włodarz placówki będzie mógł także wyznaczyć wytyczne dotyczące odkładania i odbierania urządzeń. Wyjątkiem od zakazu będzie sytuacja gdy: nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy; konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami; uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia za zgodą dyrektora szkoły; albo wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

MEN chce wyjątków dla przepisów

W przypadku odmowy dyrektor będzie musiał pisemnie uzasadnić decyzję. Zakaz będzie obowiązywał również podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz nie będzie z kolei obowiązywał podczas wycieczek, pobytu w internacie, czy podczas korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach, nie będzie ogólnokrajowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie. W razie nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.

Czytaj też:

Zakaz telefonów w szkołach od nowego roku szkolnego. Co z uczniami z cukrzycą? Czytaj też:

Nowy pomysł MEN wywołał burzę. „Jeden z najgłupszych”