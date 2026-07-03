Zakaz komórek w szkołach i przedszkolach. Sejm podjął decyzję

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Nowe regulacje chronią małoletnich. Dotyczą zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci w szkołach podstawowych. „Za” przyjęciem ustawy dotyczącej zakazu korzystania z komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach głosowało 420 posłów. Przeciw było sześciu z Konfederacji. Cztery się wstrzymały: Kacper Płażyński z PiS oraz członkowie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

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