Burza ws. TK. Nawrocki zwleka z zaprzysiężeniem nowego sędziego

W pierwszej połowie czerwca Sejm dokonał wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który ma zastąpić na stanowisku Andrzeja Zielonackiego (jego kadencja zakończyła się 28 czerwca). Na to miejsce został wskazany dr hab. Sławomir Patyra.

Burza wokół TK. Patyra zwrócił się do Nawrockiego. Chodzi o złożenie ślubowania

W związku z tym, że konstytucjonalista dotychczas nie otrzymał zaproszenia od prezydenta na ślubowanie, zwrócił się do głowy państwa z prośbą o wyznaczenie terminu.

– Zwróciłem się dlatego, że uważam, że też z mojej strony istnieje obowiązek dochowania należytej staranności. Uznałem, że skoro od poniedziałku wakat na urzędzie sędziowskim stał się faktem, to chciałbym w ten sposób zasygnalizować, również opinii publicznej a także panu prezydentowi, że jestem gotowy do tego, aby w każdym czasie nawiązać stosunek służbowy w Trybunale Konstytucyjnym. A warunkiem nawiązania stosunku służbowego jest oczywiście złożenie ślubowania wobec prezydenta – powiedział dr hab. Sławomir Patyra na antenie TVN24.

Konstytucjonalista odpowiedział też na pytanie, w jaki sposób tłumaczy sobie „zwłokę” ze strony Karola Nawrockiego. – Staram się nie dywagować na ten temat szczególnie. Zakładam, że może ona wynikać z kwestii techniczno-organizacyjnych, kalendarza prezydenta. Nie przypisuje tej zwłoce jakiejś szczególnej intencji w tej chwili – stwierdził w programie „Fakty po Faktach”. Patyra powiedział również, że przez następny tydzień będzie „spokojnie oczekiwał na odpowiedź ze strony pana prezydenta”.

Co zrobi, jeśli ona nie nadejdzie? – Nie chcę w tej chwili wybiegać tak daleko w przyszłość. Będę się zastanawiał wtedy, kiedy okaże się, że pan prezydent wyrazi wprost albo w sposób dorozumiany, poprzez brak odpowiedzi, intencję taką, żeby nie wysłuchać mojego ślubowania. Natomiast na razie nie jesteśmy na tym etapie – podsumował Patyra.

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