Szef TK ma rację ws. sporu o praworządność? Polacy zabrali głos w sondażu

W Polsce od lat trwa spór o praworządność. Jedną z najnowszych odsłon konfliktu jest sprawa czworga z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych w marcu przez Sejm, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego. Prezes TK przekonuje, że nie złożyli oni przysięgi wobec prezydenta. Do tego dochodzi kolejny sędzia, który jest zniecierpliwiony i zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.

Pod koniec czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości wydało stanowisko ws. decyzji Trybunału Konstytucyjnego o kompetencjach głowy państwa. – Musimy jasno mówić o tych wadach formalnych. W mojej ocenie są one na tyle poważne, że w sensie prawnym nie mamy do czynienia z orzeczeniem. Nie ma więc podstaw, by je uznawać i nie będziemy tego robić – skomentował Waldemar Żurek. Wskazano m.in. na wadliwy skład TK i jego szefa, którego status ma być obciążony wadami prawnymi.

Sondaż ws. sporu o praworządność. Bogdan Święczkowski, czy Waldemar Żurek. Kto ma rację?

Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research zapytała na zlecenie Onetu „kto ma rację w sporze o stan praworządności w Polsce?”. 25,5 proc. ankietowanych wskazało Żurka. 16,1 proc. respondentów o obecną sytuację obwiniło Święczkowskiego. 19,4 proc. uczestników sondażu wybrało opcję „żaden z nich”. 21,1 proc. osób badanych stwierdziło, że „trudno powiedzieć”. 17,8 proc. osób przyznało, że „nie zna tej sprawy”.

Sondaż zrealizowano 1 lipca metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 832 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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