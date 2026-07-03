Znany dziennikarz wyszedł na wolność. Pomógł prezes TV Republika

„Z przyjemnością ogłaszam, że Leszek Kraskowski jest już na wolności. Dziękuję Adamowi Janusowi oraz Tomaszowi Mielke za wspólną obronę” – napisał w serwisie X pełnomocnik dziennikarza. Kaucję za Kraskowskiego wpłacił prezes TV Republika, Tomasz Sakiewicz. Za Leszka Kraskowskiego wpłacono 25 tys. zł poręczenia majątkowego.

Nowe informacje ws. Kraskowskiego. Sakiewicz wpłacił poręczenie

Z komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że wcześniej uchylono zastosowany wobec Leszka Kraskowskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, ale zastosowano wobec niego inne ograniczenia.

„Prokurator uznał, że aktualnie nie zachodzi potrzeba dalszego stosowania wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego, ale nadal aktualna pozostaje przesłanka ogólna i nie uległa uchyleniu przesłanka szczególna stosowania wobec Leszka K. środka zapobiegawczego” – przekazał w komunikacie prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wobec Kraskowskiego zastosowano dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 m, zakaz kontaktowania się ze świadkami, zakaz opuszczania kraju i wspomniane poręczenie majątkowe.

Komunikat prokuratury ws. dziennikarza

Prokuratorzy wciąż uznają, że część zarzutów jest prawdopodobna. „Zebrany dotychczas materiał dowodowy, w szczególności zabezpieczone dowody uprawdopodabniają popełnienie przez podejrzanego popełnienia przestępstw znęcania się fizycznego i psychicznego oraz posiadania bez zezwolenia broni gazowej” – czytamy w komunikacie.

„Poczynione dotąd ustalenia co do okoliczności wysłania e-maila z groźbami wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie zdezaktualizowały przesłankę dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez Leszka K. tego przestępstwa. Obok wersji śledczej wskazującej tego podejrzanego jako sprawcę gróźb karalnych nie sposób obecnie odrzucić alternatywnej możliwości popełnienia tego czynu przez inną bądź inne osoby” – tłumaczy prokurator Skiba.

Dodaje, że dowody „nie pozwalają w chwili obecnej na kategoryczne przypisanie tego czynu w warunkach jednosprawstwa” dziennikarzowi, ani osobom wskazanym przez obronę. Prokurator poinformował, że zabezpieczono urządzenia należące nie tylko do Kraskowskiego, ale również do jego żony i jej partnera. Analiza nie pozwoliła powiązać maila z żadną z nich.

„Podejrzanego poddano jednorazowemu badaniu sądowo-psychiatrycznemu, jednakże okoliczności, które legły u podstaw wywołania tej opinii stoją w znaczącej części na przeszkodzie oczekiwaniu na wynik opiniowania biegłych psychiatrów jako przyczynie dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego” – przekazał Skiba. Dodał, że śledztwo będzie trwać.

Czytaj też:

„Wzywałam pomoc niezliczoną ilość razy”. Żona Leszka Kraskowskiego przerywa milczenie Czytaj też:

Aresztowanie znanego dziennikarza, KRRiT zwróciła się do rządu. „Efekt mrożący”