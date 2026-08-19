Stanowski i Matczak założą partię polityczną? „Uniemożliwią prawicy odzyskanie władzy”

Matczak krytykuje Tuska

Kilka dni temu, Prof. Matczak skrytykował premiera Donalda Tuska w związku z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego.

„Osiem lat gadania i manifestowania w obronie APOLITYCZNOŚCI sądów za czasów PiS jak krew w piach. (...) Jego wejście do TK pokaże, że KO niczym nie różni się od PiS – chce mieć zaufanych politycznie ludzi w instytucji, która ma być apolityczna. I co z tego, że M. Berek nie jest tak agresywny jak K. Pawłowicz, czy tak hipokrytyczny jak walczący z komuną prokurator PRL S. Piotrowicz? W Polskę pójdzie tylko jedna wiadomość: Tusk wstawia do TK swoją prawą rękę, tak jak Kaczyński i Ziobro wstawiali swoje” – napisał na platformie X.

Pawłowicz zabrała głos

Wywołana w poście Prof. Krystyna Pawłowicz, zasugerowała, że możliwe jest założenie partii politycznej przez Krzysztofa Stanowskiego i Marcina Matczaka.

– Czy peowiec M.MATCZAK i K.STANOWSKI założą na wybory 2027 NOWĄ PARTIĘ mającą UNIEMOŻLIWIĆ prawicy odzyskanie władzy? Bez „egzoszkieletu tradycji” i podobnych tożsamości… Dla Polski groźne – napisała na X.

Matczak odpowiedział Pawłowicz

Na post Pawłowicz odpowiedział Matczak. „Ale bez egzoszkieletu nie. Nigdy” – odpowiedział na X.

We wcześniejszych postach zachęcał do merytorycznej rozmowy o Polsce.

Zapraszam Państwa do poważnej, merytorycznej rozmowy o Polsce – w ramach idei Radykalnego Centrum. Załóżmy razem 50 Klubów Radykalnego Centrum w całej Polsce i nie pozwólmy, żeby skrajności odebrały nam rozum – napisał na X Prof. Marcin Matczak.

– Szanowni Państwo od jakiegoś czasu prowadzimy wielką ogólnopolską akcję zakładania 50 klubów Radykalnego Centrum. Kluby Radykalnego Centrum to miejsce normalnej ludzkiej dyskusji, gdzie mogą się spotkać ludzie o różnych poglądach, o różnych pomysłach na życie, ale potraktować siebie jak człowieka a nie jak awatara, nie jak kogoś kto jest wrogiem, bo się zna go tylko z jednej strony. Specjalnie wyprowadzamy te dyskusje z mediów społecznościowych gdzie dyskusji normalnie prowadzić się nie da, bo tam właśnie ludzie często postrzegają siebie przez kalki, przez pewnego rodzaju etykiety. Tam ludzie są otagowani. W rzeczywistości ludzie są wielowymiarowi. Możecie tam spotkać swojego sąsiada, możecie spotkać kogoś z kim chodziliście do szkoły. I nawet jeżeli ten ktoś ma inne poglądy na rzeczywistość, możecie z nim o tym porozmawiać – zachęcał w swoim wideo na X Prof. Matczak.

Stanowski zabrał głos

Krzysztof Stanowski odpowiedział krótko – TAK. Przy czym nie wiadomo, czy żartował w swoim stylu, czy wspólne założenie partii politycznej jest rzeczywiście realne. Matczak dość niejednoznacznie się wypowiedział w swoim poście, ale taką możliwość zostawił. Czy powstanie nowa partia polityczna, okaże się niebawem.

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