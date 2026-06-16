Nagły ruch Sakiewicza. Chce zaangażować zagraniczne media i polityków

Stacja, której właścicielem i redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz, rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Zaniepokojona redakcja chce dotrzeć do zagranicznych mediów, a także polityków i organizacji międzynarodowych – by zwrócić ich uwagę na to, co dzieje się w Polsce.

TV Republika twierdzi, że w naszym kraju wolność słowa jest zagrożona. Sakiewicz wymieniał na antenie stacji przykłady sytuacji, które – w jego opinii – są alarmujące. To m.in. zatrzymanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, a także interwencja służb w jego mieszkaniu, do której doszło po fałszywym zgłoszeniu alarmowym.

Sakiewicz zwrócił się do widzów, by kontaktowali się z zagranicznymi redakcjami i instytucjami, które walczą na rzecz ochrony wolności słowa. Zachęcał do korzystania z gotowych wzorów e-maili.

To, co spotkało Kraskowskiego, to – zdaniem Sakiewicza – „typowo ubecka prowokacja”. – Zorganizowana dla posła [Romana – red.] Giertycha – po to, żeby [dziennikarz – red.] nie mógł złożyć zeznań, które mogłyby go [byłego ministra edukacji narodowej – red.] obciążać – stwierdził.

Sprawa Kraskowskiego, Giertycha i służby w domu Sakiewicza

Przypomnijmy – red. Kraskowski został zatrzymany na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie i aresztowany na trzy miesiące. „Zarzuca się mu nielegalne posiadanie pistoletu gazowego oraz groźby pod adresem komendanta policji w Piasecznie. Areszt należy uznać za środek drastyczny i zbyt dotkliwy, szczególnie w sytuacji, gdy policja nie zareagowała na zgłoszenie redaktora Leszka Kraskowskiego, któremu wcześniej nieznany mężczyzna groził nożem” – informowała w komunikacie prasowym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. KRRiT podawała, że dziennikarz śledczy „w ostatnim czasie ujawnił kulisy afery Polnordu i związki z nią polityka obecnej koalicji rządowej – mecenasa Giertycha”.

Jeśli chodzi o fałszywy alarm i wizytę służb w mieszkaniu Sakiewicza. Funkcjonariusze mieli wejść do lokalu bez widocznych identyfikatorów, a jego asystentka została zakuta w kajdanki.

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