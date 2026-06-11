TV Republika przeszła samą siebie. Sakiewicz ogłosił to na antenie

W Białym Domu odbędzie się Gala UFC Freedom 250, organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych oraz urodzin Donalda Trumpa. Zaproszenie na uroczystości otrzymał Karol Nawrocki. „Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” – podkreślił Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

TV Republika prosi widzów o pieniądze. Tym razem na studio w USA

TV Republika postanowiła wykorzystać okazję i ruszyła z kolejną specjalną zbiórką. Tym razem stacja Tomasza Sakiewicza prosi widzów o dodatkowe środki finansowe na uruchomienie studia w Stanach Zjednoczonych.

Jak poinformował na antenie redaktor naczelny, celem jest wysłanie ekipy reporterskiej, która będzie relacjonować wydarzenia bezpośrednio z USA. – Chcemy wysłać tam zespół, który będzie prowadził relacje na miejscu. Musimy w ekspresowym tempie zorganizować studio w Waszyngtonie – podkreślił Tomasz Sakiewicz.

Na realizację tego projektu TV Republika chce zebrać 175 tys. zł. Akcja jest intensywnie promowana na antenie, gdzie widzowie mogą na bieżąco śledzić postępy zbiórki dzięki specjalnemu licznikowi wyświetlanemu na ekranie. Do tej pory (czwartek 11.06 godzina 6:15) udało się zgromadzić 2 proc. wskazanej kwoty.

Nie jest to pierwsza zbiórka specjalna organizowana przez stację. W przeszłości prezenterzy apelowali do swoich sympatyków o 5,5 mln zł na wóz transmisyjny czy 250 tys. zł na transmisję uroczystości 11 listopada w 2025 roku.

TV Republika organizuje zbiórki. Kłeczek apeluje do widzów

Przez cały czas usilnie promowane są także zbiórki na bieżącą działalność na ekranie często pojawiają się specjalne kody QR i informacje o możliwościach wpłat. W środę 10 czerwca widzowie dowiedzieli się z pasków informacyjnych m.in. tego, że „dzięki wsparciu TV Republika jest w stanie demaskować propagandę reżimu Tuska”.

W jednym z kwietniowych wydań swojego programu Miłosz Kłeczek pokazał nawet widzom ekran telefonu z wykresem obrazującym bieżącą liczbę wpłat. — Apelowaliśmy z prezesem i ta przerywana linia, która wspięła się w górę, to za wczoraj wynik. Ekstra państwo zareagowali. A dzisiaj bez naszych apeli znowu jest lipa, mówiąc kolokwialnie — stwierdził prezenter.

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