TV Republika uruchomiła nową zbiórkę. Pokazano też „metrofan”. „Wara”

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa i w najbliższą niedzielę weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

„W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej” – napisał Marcin Przydacz.

TV Republika wystartowała z kolejną zbiórką. Pokazano też „metrofan”

W środę 10 czerwca Telewizja Republika wystartowała z nową zbiórką, której cel wyznaczono na 175 tys. zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na „studio specjalne”, które zostanie zorganizowane w związku z wizytą Karola Nawrockiego w USA. Do chwili publikacji tekstu zebrano 21 proc. kwoty.

Na antenie TV Republika został pokazany „metrofan”. O szczegółach wykresu opowiedziała Monika Borkowska. – Tutaj na górze, wartości oznaczone na zielono to liczba osób, które wspierają nas w tej chwili. Ja się bardzo cieszę i bardzo państwu dziękuję, bo widzę, że o godz. 14:00, czyli wtedy kiedy zaczynała się „Bitwa polityczna”, pierwszy raz powiedziałam państwu o tym narzędziu i poprosiłam o wsparcie, ta zielona linia się podniosła i to w sposób znaczący. Ślicznie państwu za to dziękuję. Ta niebieska linia to jest stan państwa poparcia z dnia wczorajszego, więc widać, że jesteśmy mocno w tej chwili ponad tą średnią z wczoraj – powiedziała.

– Myślę, że już tych argumentów, dlaczego trzeba nas wspierać kolejny raz państwu wykładać nie trzeba. Bo państwo doskonale wiedzą, że wolność słowa to jest dzisiaj kwestia kluczowa. (…) Chodzi też o to, żeby kryptodyktaturze pokazać, że jest nas wielu, że jest za Telewizją Republika naprawdę cała masa osób wspierających, które nie pozwolą podciąć skrzydeł wolności słowa. To chodzi o to, że jak kryptodyktatura siedzi dzisiaj przed telewizorem i ogląda chociażby ten program, to kryptodyktastura widzi teraz, ile osób nas wspiera. I to jest bardzo jasny sygnał wysłany do kryptodyktatury: wara od Republiki, wara od dziennikarzy – kontynuowała Borkowska.

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