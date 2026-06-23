Burza w Ukrainie po decyzji Zełenskiego. „Pojawiają się tysiące pytań”

Prezes Ukrposzty w sobotę 20 czerwca wyjaśnił, dlaczego prezydent Ukrainy wysłał do Polski odebrany mu przez Karola Nawrockiego Order Orła Białego za pośrednictwem prywatnej firmy kurierskiej Nowa Poszta. Igor Smilanskij przyznał, że „właściwie nie wie, dlaczego tak się stało”. Szef ukraińskiej instytucji państwowej zajmującej się świadczeniem usług pocztowych wyraził nadzieję, że „nie będzie już widział głupich pytań o monopol jego przedsiębiorstwa”.

Dodał, że zawsze opowiada się za uczciwą konkurencją. Smilanskij wspomniał jednocześnie o trzech teoriach. Pierwsza dotyczyła kolorów Nowej Poszty, które są tożsame z barwami narodowymi Polski. Prezes Ukrposzty spekulował, że być może więc uznano, że odznaczenie państwowe należy odesłać w bieli oraz czerwieni. W ramach drugiej opcji Smilanskij stwierdził, że być może prawnicy Biura Prezydenta Zełenskiego przeanalizowali sprawę i doszli do innych wniosków.

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Chodzi o „stwierdzenie, że wysyłanie odznaczeń państwowych przez Ukrposztę (właśnie pocztą, a nie przez operatorów ekspresowych) jest surowo zabronione przez prawo i przepisy”. Szef ukraińskiego operatora państwowego wyjaśnił, że Nowa Poszta to nie poczta, a operator kurierski. „Po trzecie. U nas dostawy na terenie Polski realizowane są przez Pocztę Polską i być może pojawiły się wątpliwości, czy dotrą one do adresatów” – kontynuował Smilanskij.

„W ciągu ostatnich dwóch miesięcy samochody Ukrposzty są blokowane przez polskie służby celne i jesteśmy zmuszeni omijać Polskę przez Węgry i Słowację (tam nie ma żadnych pytań do nas) i, w zasadzie, przekierowaliśmy wszystkie nasze przepływy tranzytowe z pominięciem Polski” – wyjaśniał prezes Ukrposzty. Smilanskij zakończył, że „auta Nowej Poszty Polacy przepuszczają, bo są to przesyłki ekspresowe, a nie państwowe dokumenty pocztowe”.

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