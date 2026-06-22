Burza wokół orderu dla Zełenskiego. „Potworne błędy obu prezydentów”

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wywołała falę reakcji zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Prezydent zdecydował się na taki krok po tym, jak jedna z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymała nazwę „Bohaterów UPA”.

Spór o order dla Zełenskiego. Prof. Dudek zabrał głos

Na reakcję Wołodymyra Zełenskiego nie trzeba było długo czekać. Ukraiński przywódca od razu opublikował w mediach społecznościowych post, w którym poinformował, że zwróci order. Dodatkowe emocje wzbudziło opublikowane przez niego zdjęcie, z którego wynikało, że odznaczenie ma zostać odesłane do Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zdaniem prof. Antoniego Dudka nie był to przypadek ani wyłącznie kwestia techniczna. – Jest to demonstracja Zełenskiego, podobnie jak cały wpis, który temu towarzyszy, bo mógł to odesłać bez żadnego komentarza. Natomiast Karol Nawrocki chciał demonstracji, no to ją ma – ocenił historyk w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ekspert zwrócił uwagę, że sam sposób przekazania odznaczenia również ma znaczenie symboliczne. W jego ocenie pokazuje on, jak bardzo pogorszyły się relacje między Warszawą a Kijowem.

– Pewnie ten order powinien być (przekazany przez ambasadora – przyp. red.), ale to obrazuje stan relacji polsko-ukraińskich. Za chwilę będziemy mieli kolejne tego typu zniewagi ze strony ukraińskiej, dlatego że relacje są coraz gorsze. Jak ktoś się chce oburzać na Zełenskiego, to ma doskonały powód – stwierdził prof. Antoni Dudek.

Awantura o order dla Zełenskiego. Prof. Dudek komentuje

Historyk nie ograniczył jednak krytyki wyłącznie do strony ukraińskiej. Jego zdaniem odpowiedzialność za obecny kryzys ponoszą obaj przywódcy. – To, co się dzieje, uważam za potworne błędy zarówno Zełenskiego, jak i Nawrockiego. Historia im tego nie wybaczy. To będzie ciążyć na ich biografiach – podsumował.

Sprawa wywołała szeroki oddźwięk także wśród ukraińskich polityków. W geście solidarności z Zełenskim z polskich odznaczeń zrezygnowali m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Na podobny krok zdecydowali się również byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

W rozmowie z Polsat News rzecznik Karola Nawrockiego przekazał, że „order trafi teraz do depozytu, gdzie godnie i z szacunkiem będzie przechowywany, bo to najwyższe i najważniejsze polskie odznaczenie państwowe”. – Nie będzie już nikomu przyznany. Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

Czytaj też:

Znany ksiądz nazwał Zełenskiego bohaterem. „Zdania nie zmieniam”Czytaj też:

Otrzymał odznaczenia za wspieranie Ukrainy. Teraz je oddaje. „Polska nie może się zgodzić”