Nawrocki zerwał z tradycją, nie będzie Chanuki. „Ciekawe, czy Kaczyński ujmie się za spuścizną brata”

„Ciekawe, czy prezes ujmie się za spuścizną brata” – napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych miał na myśli Jarosława Kaczyńskiego. Do wpisu dołączył zdjęcie naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha i prezydenta Lecha Kaczyńskiego w jarmułce zapalających świece chanukowe. Jak informowała kilka dni temu „Rzeczpospolita”, Karol Nawrocki nie zdecydował się, aby w Pałacu Prezydenckim obchodzono święto Chanuki.

Tradycję obchodzenia Chanuki zapoczątkował właśnie Lech Kaczyński, chociaż niektóre źródła wskazują na Aleksandra Kwaśniewskiego. Świętowanie kontynuowali Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce przyznali, że nie otrzymali żadnych zaproszeń, dlatego nie ma co liczyć na obchody. „Prezydent ma podstawy uważać, że Chanuka w Pałacu nie spodobałaby się jego elektoratowi” – podkreśliła „Rz”.

Karol Nawrocki zerwał z tradycją poprzedników. Nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim

Chodzi o potencjalną reakcję Konfederacji, której wyborcy wywarli duży wpływ na wynik wyborów. Sprawa przewinęła się m.in. na początku grudnia. Wtedy o niezapalaniu świec chanukowych mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej głowy państwa Marcin Przydacz. Temat wywołał internauta, który dopytywał o medialne doniesienia ws. nacisków ze strony USA oraz o możliwość zorganizowania uroczystości bez Nawrockiego, ale z udziałem któregoś z ministrów np. Wojciecha Kolarskiego.

Przydacz zaznaczył, że sprawa nie jest podnoszona podczas rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Wykluczył też obchody Chanuki. Nawrocki w styczniu, będąc jeszcze kandydatem na prezydenta, jasno zadeklarował, że nie zapali świec chanukowych. – Ja swoje i poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – tłumaczył.

