Karol Nawrocki wesprze WOŚP? Tajemnicza odpowiedź z Pałacu

34. finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Tym razem Jurek Owsiak i jego fundacja zagrają pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Środki zebrane podczas finału zaplanowanego na 25 stycznia zostaną przeznaczone na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

34. finał WOŚP dla chorób dziecięcych

W zeszłym roku fundacja zebrała ponad 289 milionów złotych na onkologię i hematologię dziecięcą, a łącznie w ciągu 33 finałów zgromadziła blisko 2,6 miliarda złotych, kupując około 81 tysięcy urządzeń.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze budzi mnóstwo pozytywnych emocji. Tego dnia w całej Polsce wolontariusze zbierają środki do tradycyjnych tekturowych puszek, a w internecie odbywają się setki internetowych aukcji. Oprócz tego w wielu polskich miastach organizowane są koncerty i imprezy plenerowe oraz bieg Policz się z cukrzycą.

Karol Nawrocki wesprze WOŚP? Mamy oświadczenie

Akcję Jurka Owsiaka wspiera każdego roku mnóstwo osób publicznych, którzy nie tylko dorzucają się do zbiórki, ale również wystawiają na aukcję wyjątkowe przedmioty lub możliwość spędzenia wspólnego czasu ze zwycięzcami licytacji. WOŚP wspierają zarówno artyści, jak i sportowcy oraz politycy.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Karol Nawrocki zdecyduje się zagrać z WOŚP i Jurkiem Owsiakiem. Kancelaria Prezydenta wystosowała w tej sprawie jedynie enigmatyczne oświadczenie. Informacja ta pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły – czytamy w komunikacie nadesłanym do redakcji Gazeta.pl.

Poprzednia para prezydencka angażowała się w finały WOŚP. Andrzej Duda przekazywał na licytację m.in. srebrne spinki do mankietów z onyksem i orzełkiem projektu warszawskiej jubilerki Kamilli Rohn. Z kolei Agata Kornhauser-Duda przekazała elegancki komplet wizytowy.

