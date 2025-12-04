Lider WOŚP ujawnił, jaką dostał wiadomość. „To jest prawda, której nigdy nie zapomnę”

25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34. Finał WOŚP. Od grudnia 2025 r. można z kolei wystawiać i licytować przedmioty i aktywności, z których środki zostaną potem przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. WOŚP zagra w przyszłym roku w 24 krajach poza Polską, w tym po raz pierwszy zagra na Malcie i w Indiach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie m.in. obecna na obu biegunach: Polskiej Stacji Arktycznej im. H. Arctowskiego oraz Polskiej Stacji Polarnej Horsund.

34. Finał WOŚP coraz bliżej. Jaki jest cel zbiórki?

Celem zbiórki jest gastroenterologia dziecięca. Motto akcji to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów, co będzie stanowić wsparcie dla około 1,2 – 1,5 miliona dzieci, cierpiących na schorzenia gastroenterologiczne.

Jerzy Owsiak przypomniał na konferencji prasowej w sobotę, że sprzęt dla gastrologii dziecięcej był już kupowany 10 lat temu, ale przez ten czas „technologia poszła do przodu, w związku z tym chce jeszcze raz zająć się tym tematem”. Lider WOŚP zaprezentował tego dnia nowy plakat, którego wzór będzie się również znajdował na puszkach.

Uratował go sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napisał do Jerzego Owsiaka

Owsiak w środę ujawnił maila, którego dostał. Jedna z osób napisała do niego, że dzięki sprzętowi WOŚP udało się go uratować. „Gdyby nie Pan i Orkiestra, nie byłoby mnie dziś tutaj. I to jest prawda, której nigdy nie zapomnę” – brzmi fragment wiadomości. Fabian zaznaczył, że uratowali go profesorowie Maruszewski i Burczyński wraz ze swoim zespołem. Przyznał też, że kiedy ich widzi „łzy lecą same, a serce wtedy bije inaczej”.

