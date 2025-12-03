Tak WOŚP zareagowała na akcję Biedronia. Padły gorzkie słowa

Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń od lat aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przykładowo podczas ostatniego finału na licytację figurkę Maryi z dzieciątkiem Jezus. „Towarzyszyła mi przez lata i stała się nieodłącznym symbolem mojej działalności publicznej” – pisał o niej polityk.

Tym razem europoseł zdecydował się przypomnieć o zbliżającym się finale WOŚP w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Facebook’u polityk zamieścił grafikę, na której zachęcał odbiorców do głosowania za tym, którą fundację wolą – Orkiestrę czy należącą do o. Tadeusza Rydzyka „Lux Veritatis”. „Zbliża się kolejny finał WOŚP, z tej okazji mała ankieta” – napisał Biedroń.

WOŚP odcina się od akcji Biedronia. „Kompletnie jest nam to niepotrzebne”

Wpis polityka nie umknął uwadze Orkiestry, która podała go dalej, jednak nie aby poszerzyć grono odbiorców, a aby zwrócić się bezpośrednio do Biedronia. „Drogi Robercie, czy wiesz, jak nas bolą takie memy i grafiki, jak ta opublikowana na Twojej stronie?” – czytamy.

„Łatwiej nam żyć, gdy nie znamy pochodzenia grafiki, ale gdy publikujesz to Ty, po prostu boli. Kompletnie jest nam to niepotrzebne. Robimy swoje i tyle. Do wszystkich gorąca prośba: nie bawcie się dalej tą i podobnymi grafikami” – napisała fundacja.

facebook

Wśród komentujących trudno znaleźć kogoś, kto nie zgadza się z wpisem fundacji. „Cieszę się że macie normalne podejście do tych nienormalnych czasów. Dobrze że nie eskalujecie hejtu i głupoty która stała się dla wielu czymś zwyczajnym. Jestem za WOŚP do końca świata i jeden dzień dłużej” – napisał jeden z internautów. „W punkt. Szkoda czasu na podobne ankiety, które wywołają jedynie niepotrzebne dyskusje” – stwierdziła internautka.

34. Finał WOŚP. Dla kogo zagra Orkiestra?

Do następnego finału WOŚP zostały niecałe dwa miesiące. Odbędzie się on 25 stycznia. Tym razem Orkiestra zagra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci” i zbierać będzie na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Łącznie podczas wszystkich poprzednich finałów fundacji udało się uzbierać blisko 2,6 mld złotych i kupić za to niemal 81 tys. urządzeń.

Czytaj też:

PiS pomoże odrzucić weto Nawrockiego? „Rozwiązanie musi pomóc zachować prezydentowi twarz”Czytaj też:

Kaczyńskiego czekają wielkie zmiany. Ten szczegół zwraca uwagę