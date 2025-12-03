Kaczyńskiego czekają wielkie zmiany. Ten szczegół zwraca uwagę

Od wielu lat Jarosław Kaczyński mieszka w bliźniaku w warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Według oświadczenia majątkowego polityk jest właścicielem jednej trzeciej nieruchomości w 150-metrowym domu, którego wartość jest szacowana na 2,2 mln złotych.

Jarosław Kaczyński i jego dom na Żoliborzu

W 2012 roku prezes PiS opowiadał, w jaki sposób dom trafił do jego rodziny. – Moi rodzice po ślubie otrzymali pieniądze od ciotki mojego ojca, która była zamożna i bezdzietna. Za te pieniądze wyremontowali spalony dom na Żoliborzu. W zamian właściciel wynajął im na dziesięć lat mieszkanie na górze – wspominał polityk na łamach Niezależnej.

– Potem pojawił się kwaterunek, myśmy dostali na to mieszkanie przydział z sublokatorkami. Mieszkała z nami babcia, czasem gosposia do pomocy; w trzech pokojach, 76 metrów kwadratowych, łącznie mieszkało osiem osób – dodawał.

Jarosław Kaczyński będzie miał nowych sąsiadów

Sąsiednia część domu, w którym mieszka Jarosław Kaczyński, od wielu lat stała pusta. Ta sytuacja wkrótce się zmieni. Od początku listopada na terenie nieruchomości przy ulicy Mickiewicza trwają prace remontowe. Po zakończeniu prac budowlanych, które zaplanowano na połowę przyszłego roku, do domu ma się wprowadzić młoda rodzina.

– Szukaliśmy dość długo domu na Żoliborzu. Takich ofert jest niewiele – przyznała nowa właścicielka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Dopytywana, czy nie obawia się, że w pobliżu jej domu mogą odbywać się protesty, wyjaśniała, że nabyła nieruchomość już po wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

– Mamy nadzieję, że intensywne protesty przed domem Jarosława Kaczyńskiego to już przeszłość. Na razie robimy gruntowny remont. Budynek jest z lat 50., więc konieczna jest wymiana instalacji, okien, będzie rozbudowa w bok – wyliczała.

Kierownik ekipy, która prowadzi prace remontowe także opowiadał „Faktowi”, że ceglany dom od dłuższego czasu nie był odnawiany. – Ściany przeciekały, więc zrobiliśmy podmurówkę. Jest to remont wewnętrzny i rozbudowa w granicach tego, co było – tłumaczył.

