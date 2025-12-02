Wielkie zmiany u Jarosława Kaczyńskiego. Sąsiedzi reagują

Jarosław Kaczyński od dłuższego czasu mieszka na warszawskim Żoliborzu. Wcześniej w tym domu mieszkali m.in. rodzice polityka. – Moi rodzice po ślubie otrzymali pieniądze od ciotki mojego ojca, która była zamożna i bezdzietna. Za te pieniądze wyremontowali spalony dom na Żoliborzu. W zamian właściciel wynajął im na dziesięć lat mieszkanie na górze – wyjaśniał prezes PiS w 2012 roku.

– Potem pojawił się kwaterunek, myśmy dostali na to mieszkanie przydział z sublokatorkami. Mieszkała z nami babcia, czasem gosposia do pomocy; w trzech pokojach, 76 metrów kwadratowych, łącznie mieszkało osiem osób – wspominał w rozmowie z Niezależną.

Zmiany w domu Jarosława Kaczyńskiego. Sąsiedzi reagują

Sąsiednia część bliźniaka na warszawskim Żoliborzu od wielu lat stała pusta. – Od 15 lat nic tam się nie działo. Pamiętam, że przez jakiś czas wisiała tam tabliczka spółki Srebrna związanej z Prawem i Sprawiedliwością – opowiadał na łamach „Faktu” jeden z sąsiadów prezesa PiS.

Inna mieszkanka Żoliborza przypomniała, że do Jarosława Kaczyńskiego należała tylko jedna połówka bliźniaka. Z oświadczenia majątkowego polityka wynika, że posiada on jedną trzecią własności w 150-metrowym domu na Żoliborzu. Wartość całej nieruchomości jest szacowana na blisko 2,2 mln złotych. – Właściciel próbował wielokrotnie sprzedać tę nieruchomość, ale widocznie dawał zaporowe kwoty – komentowała.

Jarosław Kaczyński będzie miał nowych sąsiadów

Tymczasem już wkrótce sytuacja ma się zmienić. Jak się okazuje, prezes PiS będzie miał nowych sąsiadów. Od połowy listopada w bliźniaku trwa remont. Po zakończeniu prac budowlanych, które zaplanowano na połowę przyszłego roku, do domu ma się wprowadzić młoda rodzina.

Te informacje potwierdził kierownik ekipy, która prowadzi prace remontowe. Specjalista opowiadał, że ceglany dom od dłuższego czasu nie był odnawiany. – Ściany przeciekały, więc zrobiliśmy podmurówkę – tłumaczył.

