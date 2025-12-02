Tak Nawrockiego oceniają Polacy. Ten sondaż mówi wszystko

Karol Nawrocki ma powody do zadowolenia. Najnowsze sondaże przynoszą prezydentowi same dobre wieści. W badaniu CBOS, w którym sprawdzano zaufanie do polityków, głowa państwa zdobyła pierwsze miejsce z wynikiem 54 proc. Tym samym Karol Nawrocki stał się jedynym politykiem w zestawieniu, który przekroczył 50 proc.

Z kolei w sondażu przeprowadzonym przez Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” ankietowanych zapytano, na kogo oddaliby swój głos w wyborach prezydenckich, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. Tutaj również zwyciężył Karol Nawrocki (50,06 proc.) z Rafałem Trzaskowskim (49,94 proc.). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że różnica między politykami jest minimalna i wynosi zaledwie 0,12 pkt proc.

W badaniu IBRiS dla WP ankietowani mieli ocenić, czy bardziej ufają Donaldowi Tuskowi czy Karolowi Nawrockiemu. Wyniki pokazały, że 40,6 proc. ankietowanych skłania się ku prezydentowi, natomiast 35,3 proc. wskazało premiera. Kolejnych 18,2 proc. badanych nie ufa żadnemu z polityków, a 5,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Najnowszy sondaż. Tak Nawrockiego oceniają Polacy

W najnowszym sondażu UCE Research dla Onetu respondentom postawiono pytanie, jak oceniają dotychczasową pracę Karola Nawrockiego. Niemal połowa badanych, bo aż 46,8 proc. ma pozytywne zdanie o działaniach głowy państwa (w tym 21,8 proc. wskazało odpowiedź „bardzo dobrze” a 25 proc. „raczej dobrze”).

Negatywnie politykę prezydenta postrzega łącznie 30,1 proc. respondentów (w tym 15,2 proc. „bardzo źle”, a 14,9 proc. „raczej źle”).

Uwagę zwraca spory odsetek osób niezdecydowanych. Aż 23,1 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć” i nie było w stanie jednoznacznie ocenić pracy Karola Nawrockiego.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

