Takiego sondażu jeszcze nie było. Uwagę zwraca jedna rzecz

W przeprowadzonym badaniu IBRiS dla WP respondentom zadano pytanie, kogo darzą większym zaufaniem: Karola Nawrockiego czy Donalda Tuska. Uczestnicy mogli wskazać jednego z polityków lub wybrać odpowiedzi neutralne.

Nawrocki czy Tusk? Polacy jednoznacznie w sondażu

Wyniki pokazały, że 40,6 proc. ankietowanych skłania się ku prezydentowi, natomiast 35,3 proc. wskazało premiera. Kolejne 18,2 proc. badanych nie ufa żadnemu z polityków, a 5,9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W sondażu sprawdzono także, jak wygląda związek między zaufaniem do Karola Nawrockiego i Donalda Tuska a preferencjami partyjnymi.

Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej panuje niemal pełna zgodność — aż 90 proc. z nich deklaruje większe zaufanie do Donalda Tuska. Zwolennicy Karola Nawrockiego stanowią tam zaledwie 2 proc. Z kolei 8 proc. wyborców KO nie ufa żadnej z ocenianych osób.

Po drugiej stronie sceny politycznej – wśród wyborców PiS i Konfederacji – sytuacja wygląda odwrotnie: 71 proc. wskazuje na Karola Nawrockiego, 26 proc. nie darzy zaufaniem ani prezydenta, ani premiera, a tylko 3 proc. opowiada się za Tuskiem. W obu tych elektoratach odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” pojawiała się tak rzadko, że niemal nie była widoczna w wynikach.

Natomiast zwolennicy innych ugrupowań częściej skłaniają się ku prezydentowi – otrzymał on 41 proc. wskazań. Tuska popiera w tej grupie 3 proc. badanych. Jednocześnie 56 proc. osób nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a 18 proc. nie wskazuje żadnego z polityków.

Ekspert: To działa na korzyść Nawrockiego

Dr hab. Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił, że Karol Nawrocki jest wciąż postacią nierozpoznaną, co w badaniu zadziałało na jego korzyść. – Ocena zaufania jest tu takim wyjściem ku przyszłości. Część wyborców myśli tak: dajemy mu czystą kartę i przyglądamy się, w którą stronę będzie to zmierzało. Wielu żywi nadzieje, że nie pójdzie śladami Andrzeja Dudy i I być może tworzy – czy stara się tworzyć – jakiś niezależny ośrodek polityczny – tłumaczył ekspert.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23.11.2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.

