Hejter pisał do Borysa Budki nawet w Wigilię. W końcu polityk nie wytrzymał

„Rzadko dzielę się publicznie takimi wiadomościami, ale skoro dziś jego imieniny to dajmy mu szansę bycia sławnym. Modli się do Maryi, lubi błoński PiS, ale też i wolne dziewczyny z Wielkopolski. Poznajcie Andrzeja” – napisał w mediach społecznościowych Borys Budka. Polityk Koalicji Obywatelskiej do wpisu dodał hasztag #StopHejt.

Borys Budka ujawnił, jakie dostaje wiadomości

Ze screenów dołączonych przez posła wynika, że mężczyzna pisał do Budki od 9 grudnia 2023 roku. Jedna z wiadomości została wysłana w Wigilię Bożego Narodzenia. Kolejne wpisy pojawiały się regularnie co jakiś czas. Ostatnia aktywność miała miejsce w lipcu 2024 r. Następnie hejter znowu się uaktywnił pod koniec listopada 2025 r. Budka udostępnił wizerunek oraz imię i nazwisko mężczyzny.

Niektóre wiadomości miały błędy ortograficzne. Najprawdopodobniej zostały napisane pod wpływem alkoholu. Polityk Koalicji Obywatelskiej był nie tylko wulgarnie obrażany, ale również grożono mu śmiercią.

Tak z hejterami radzi sobie Agnieszka Pomaska

Z walki z hejterami znana jest partyjna koleżanka Budki. Agnieszka Pomaska sprawy kieruje do sądu. W sierpniu 2022 r. sąd skazał jednego z mężczyzn na karę tysiąca złotych grzywny i pokrycie kosztów sądowych. Wówczas posłanka toczyła pięć postępowań przeciwko obrażającym ją w sieci hejterom. W styczniu 2022 r. hejter usłyszał wyrok ośmiu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych (po 20 godz. miesięcznie).

Musiał też zapłacić tys. zł i pokryć koszty sądowe. W 2021 r. innego mężczyznę skazano na 120 godz. prac społecznych. W 2019 r. 1,5 tys. zł kary musiał zapłacić 23-latek. W 2017 r. jeden z mężczyzn został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i 10 tys. zł kary.

Czytaj też:

Jerzy Owsiak opublikował wiadomość od internauty. „Zaczepił mnie na korytarzu gość”Czytaj też:

Znany ksiądz o hejcie na córkę Nawrockich. „W jakim świecie my żyjemy”