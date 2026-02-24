Walka o pozycję lidera, dramat PSL-u i Polski 2050. Najnowszy sondaż partyjny

Mimo że wybory parlamentarne odbędą się dopiero w 2027 r., w ostatnim czasie zaroiło się od sondaży. W najnowszym z nich, który został przeprowadzony przez Ipsos dla TVP Info i „19:30”, respondenci usłyszeli następujące pytanie: „Na kandydata jakiej partii/komitetu wyborczego zagłosował(a)by Pan/i w wyborach do Sejmu RP?”.

Najnowszy sondaż partyjny. PiS tuż za KO, katastrofa PSL-u i Polski 2050

Liderem jest Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 29 proc. ankietowanych. Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 26 proc. Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na poparcie 14 proc. ankietowanych.

Pozostałe ugrupowania uzyskały wyniki poniżej 10 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.), Nowa Lewica (6 proc.) i Partia Razem (5 proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zdobyły po 2 proc. wskazań. 1 proc. ankietowanych zadeklarował poparcie dla innej partii. 8 proc. respondentów jeszcze nie podjęło decyzji, na kogo zagłosuje.

Wybory parlamentarne 2027. Co z frekwencją?

W sondażu sprawdzono także, jaka byłaby frekwencja, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. 50 proc. ankietowanych zadeklarowało, że „zdecydowanie” zamierza skorzystać z prawa do oddania głosu, a 12 proc. – „raczej”. Łącznie to 62 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 32 proc. ankietowanych, wśród których 14 proc. stanowczo deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach, a 18 proc. – „raczej” wyklucza taki scenariusz.

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAVI) w dniach 19-20 lutego 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

