Zaskakujące odkrycie naukowców. Ta grupa krwi występuje tylko u trzech osób na świecie

Naukowcy ze szpitala Siriraj w Tajlandii przeprowadzili analizę 285 450 próbek od dawców oraz 258 780 próbek od pacjentów pod kątem rozbieżności w grupie krwi ABO. Chodzi o sytuację, w której standardowe badania laboratoryjne wykazują sprzeczne wyniki. Czerwone krwinki wykazały grupę krwi B, ale przeciwciała w osoczu reagowały w sposób bardziej typowy dla grupy A. Niezgodność stwierdzono u 396 pacjentów (0,15 proc.) i 74 dawców krwi (0,03 proc.).

U jednego pacjenta i dwóch dawców krwi zidentyfikowano niezwykle rzadką hybrydową grupę krwi z fenotypem B(A). Ta genetyczna anomalia występuje u około 0,00055 proc. ludzi, czyli mniej więcej u jednej osoby na 180 000. Naukowcy uważają, że biorąc pod uwagę niezwykle niską częstotliwość występowania, podobne warianty mogą pozostawać niewykryte ze względu na ograniczoną technologię testowania i niską świadomość społeczną na temat rzadkich grup krwi.

Naukowcy przebadali ponad pół miliona próbek. Znaleźli superrzadką grupę krwi

Odkrycie naukowców jest bardzo ważne, bo osoby z rzadkimi grupami krwi mogą wymagać specjalnie dobranych dawców krwi lub badań genetycznych w celu potwierdzenia zgodności. Identyfikacja rzadkich dawców ma kluczowe znaczenie, ponieważ niewłaściwe dopasowanie może spowodować powikłania podczas transfuzji. Większość systemów opieki zdrowotnej koncentruje się na najczęściej występujących grupach krwi.

Rzadkie warianty są trudne do zidentyfikowania, ponieważ rutynowe badania opierają się na silnych reakcjach antygenowych, których warianty hybrydowe mogą nie wykazywać. Sekwencjonowanie genetyczne nadal nie jest szeroko stosowane w standardowych badaniach krwi, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie. Oznacza to, że hybrydowe warianty krwi są prawdopodobnie niedostatecznie zgłaszane na całym świecie.

