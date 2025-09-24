Ta grupa krwi to fenomen. Ma ją tylko kilkadziesiąt osób na świecie

Każdy człowiek na świecie posiada określoną grupę krwi. Składa się ona z dwóch członów. Pierwszy z nich to układ AB0, a drugi – układ Rh. W praktyce oznacza to, że możemy wyróżnić cztery podstawowe grupy krwi: A, B, AB oraz O. Każda z nich może mieć dodatni (Rh+) albo ujemny (Rh-) czynnik.

Złota krew. Ma ją tylko kilkadziesiąt osób na świecie

Jak się jednak okazuje, istnieje także specjalna grupa krwi, którą naukowcy określają potocznie mianem złotej krwi. Mają ją osoby, których krew jest oznaczana przez lekarzy jako Rh zero. Występuje ona niezwykle rzadko – zdaniem ekspertów posiadają ją zaledwie 43 osoby na całym świecie i żadna z nich nie mieszka w Polsce.

Po raz pierwszy występowanie tzw. złotej krwi zostało odnotowane u Aborygenów. – Kiedyś uważano, że jest to niemożliwe, że płody z taką grupą krwi są w stanie przeżyć ze względu na konflikt serologiczny. Okazało się, że jednak jest kilkadziesiąt osób na świecie z taką grupą krwi – tłumaczyła w rozmowie z Polskim Radiem dr Magdalena Gudzińska-Adamczyk, kierownik gabinetów lekarskich w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Ekspertka wyjaśniła, że złota krew jest tak wyjątkowa, ponieważ jest bardzo rzadki fenotyp krwi, gdzie człowiek nie ma w ogóle na krwinkach żadnych antygenów z układu Rh. – Ta grupa krwi nie zawiera żadnego z 61 antygenów Rh, a więc nie jest ani ujemna, ani dodatnia – tłumaczyła.

Złota krew a transfuzja

Przy okazji dr Magdalena Gudzińska-Adamczyk rozwiała wątpliwości, jakoby nazwa złota krew miała cokolwiek wspólnego z jej kolorem. – To zwykła czerwona krew. Nazwa wzięła się stąd, że teoretycznie krwinki osoby z tą grupą krwi nie wzbudzałyby reakcji immunologicznej u nikogo, jeśli mowa o układzie grupowym Rh – podkreśliła. – Jeśli weźmiemy od uwagę inne układy grupowe we krwi, nawet ta złota krew może wzbudzać reakcje immunologiczne – dodała.

Osoby, które mają złotą krew mają wyjątkowy dar – mogą być dawcami krwi dla osób z każdą grupą krwi. Jednak jeśli oni sami będą potrzebować transfuzji, może się pojawić spory problem, ponieważ pomóc mogą tylko osoby, które same mają złotą krew.

