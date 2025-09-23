Kot lepszy niż prognoza pogody? Zdumiewające odkrycie naukowców

Naukowcy potwierdzają, że koty reagują na zmiany atmosferyczne. W rocznym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Animals monitorowano grupę domowych kotów przy pomocy specjalnych akcelerometrów – urządzeń rejestrujących każdy ruch zwierzęcia. Dane te zestawiono z informacjami meteorologicznymi i odkryto wyraźne zależności.

Okazało się, że temperatura powietrza, wilgotność, siła wiatru oraz długość dnia wpływały na codzienną rutynę kotów. W cieplejsze i bardziej wilgotne dni zwierzęta jadły więcej, dłużej odpoczywały i częściej pozostawały w bezruchu. Rzadziej natomiast bawiły się, pielęgnowały sierść czy korzystały z drapaków. Autorzy badania podkreślają, że udomowione zwierzęta są bardzo czułe na zmiany w otoczeniu, a obserwacja ich reakcji może dostarczać cennych wskazówek dotyczących pogody.

Domowe obserwacje opiekunów kotów

Wielu opiekunów zauważa, że ich pupile potrafią zareagować na zmianę aury, zanim ta faktycznie nastąpi. Kot, który nagle staje się niespokojny lub szuka kryjówki, może ostrzegać przed burzą. Zdarza się też, że zwierzę zaczyna uporczywie podążać za swoim opiekunem – co bywa oznaką lęku. Nie istnieje jednak uniwersalny schemat takich zachowań. Każdy kot może reagować inaczej, dlatego kluczowa jest codzienna obserwacja jego zwyczajów.

Jak podaje portal fajnyzwierzak.pl, najwięcej historii o niezwykłych zdolnościach kotów dotyczy właśnie burz. Zwierzęta często chowają się w trudno dostępnych miejscach, takich jak szafy czy zakamarki pod łóżkiem, zanim rozlegną się pierwsze grzmoty lub spadną krople deszczu. To instynktowne poszukiwanie schronienia, które pozwala poczuć się bezpieczniej w obliczu zagrożenia.

Koty a burze. Instynkt w praktyce

Niejednokrotnie przed burzą kot staje się bardziej pobudzony. To efekt stresu wywołanego subtelnymi zmianami w otoczeniu. Koty potrafią bowiem wychwytywać zmiany ciśnienia i zapachu powietrza, które dla człowieka są niedostrzegalne.

Nie tylko burze wpływają na kocie zachowania. Opiekunowie często zauważają, że ich zwierzęta wyczuwają również poprawę pogody albo nadchodzące ochłodzenie. Gdy ma nastąpić spadek temperatury, koty chętniej szukają ciepłych miejsc i stają się ospałe.

Warto pamiętać, że każdy kot jest inny. Jedne reagują gwałtownie, inne niemal niezauważalnie. Regularna obserwacja pupila pozwala jednak lepiej rozumieć jego zachowanie – a czasem nawet przewidywać zmiany atmosferyczne, zanim potwierdzi je prognoza.

