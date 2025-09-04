Dlaczego kot wchodzi do kartonowego pudełka? Ekspertka wskazuje banalny powód

Właścicieli kotów z pewnością ciekawi to, dlaczego ich pupile wchodzą do pustych kartonów i traktują je jak najwygodniejsze miejsca do odpoczynku. Pytaniem na to pytanie odpowiedziała Dorota Sumińska.

Dlaczego kot wchodzi do kartonowego pudełka? „Emocjonalnie jest dzieckiem”

– Dlaczego dzieci penetrują wszystkie szafy i miejsca? – rozpoczęła lekarka weterynarii w nagraniu, które zostało opublikowane na kanale „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube. – Jest to ciekawe. Każda istota, która jest ciekawska, a emocjonalnie jest dzieckiem, będzie wchodzić do kartonu – kontynuowała. Na stwierdzenie, że psy nie wchodzą do kartonów, odpowiedziała krótko: „Wchodzą, wchodzą”.

Do słów lekarki weterynarii odnieśli się internauci, dzieląc się własnymi doświadczeniami ze swoimi podopiecznymi. „Kartony są dla zwierząt tym samym, czym dla ludzi ulubione fotele. Każda istota lubi się relaksować!” – napisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych.

„Ja myślałem, że koty wchodzą do kartonów, bo są drapieżnikami i instynkt każe im się schować, zaczaić na ofiarę albo że po prostu lubią być w ukryciu, bo tam czują się komfortowo” – dodał kolejny internauta. „Mój kotek wchodził i mój pies też wchodzi (do kartonów – red.). Oni po prostu to lubią. Niech się bawią” – czytamy w kolejnym komentarzu.

W innych nagraniach Dorota Sumińska wyjaśniała m.in., dlaczego w niektórych sytuacjach kocie ogony drżą jak anteny, a także w jaki sposób zwierzęta te potrafią odnaleźć drogę do domu, nawet jeżeli znalazły się wiele kilometrów od konkretnego miejsca. Warto też pamiętać, że każde zwierzę jest inne i jeżeli właściciel zauważy, że jego pupil zachowuje się w sposób odbiegający od normy, powinien skontaktować się z weterynarzem.

