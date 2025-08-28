Masz kota? To ciekawostki, o których możesz nie wiedzieć

Psy i koty to najpopularniejsze zwierzęta, które trzymamy w naszych domach. Przedstawiamy osiem ciekawostek, które pozwolą lepiej opiekować się kotami.

1. Możesz zaprzyjaźnić się z kotem, mrugając powoli

Naukowcy odkryli, że mrużenie oczu to najlepszy sposób na zbudowanie relacji z kotami. W badaniu przeprowadzonym przez uniwersytety w Portsmouth i Sussex, naukowcy odkryli, że technika ta naśladuje tzw. koci uśmiech – określany jako „powolne mruganie” – i wydaje się, że pomaga w budowaniu więzi między człowiekiem a kotem.

– Jako osoba, która badała zachowania zwierząt i jest właścicielką kota, cieszę się, że mogę pokazać, że koty i ludzie mogą się w ten sposób komunikować – powiedziała BBC Science Focus profesor Karen McComb z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Sussex, która nadzorowała badania.

2. Jeden na 10 kotów domowych cierpi na lęk separacyjny

Ponad jeden na 10 kotów domowych objętych badaniem wykazywał problemy behawioralne po tymczasowej rozłące z właścicielami.

W badaniu dotyczącym kotów z problemami związanymi z separacją naukowcy zaobserwowali również, że koty te pochodziły zazwyczaj z domów, w których nie było kobiet lub w których mieszkała więcej niż jedna kobieta.

Brak dostępu do zabawek, a także brak innych zwierząt domowych w domu, również wiązały się z podobnymi problemami behawioralnymi u kotów.

3. Twój kot naprawdę cię kocha

Analiza chemiczna kości 5300-letnich kotów z Chin wykazała, że te pradawne koty polowały na gryzonie i żyły w spichlerzach zbożowych. My dawaliśmy im schronienie, a one zajmowały się szkodnikami.

Podobnie jak w przypadku psów, udomowienie kotów uwolniło szereg kocich zachowań. Należą do nich pielęgnacja, udawanie walk i przynoszenie do domu półżywych myszy na chwilę improwizowanej zabawy. Te zachowania dotyczą czegoś więcej niż jedzenia – dotyczą rodziny.

We wrześniu 2019 roku naukowcy ogłosili, że koty wydają się wykazywać cechy „bezpiecznego przywiązania” obserwowanego u psów, gdzie obecność ludzkiego opiekuna wywołuje zachowania sygnalizujące bezpieczeństwo i spokój.

4. Koty potrafią wyczuć nadchodzącą burzę

Koty i wiele innych zwierząt są bardziej wrażliwe niż ludzie na dźwięki, zapachy i zmiany ciśnienia atmosferycznego, a ich wyostrzone zmysły pozwalają im wychwycić sygnały zbliżającej się burzy na długo przed tym, zanim ich właściciele się o tym dowiedzą.

Tuż przed burzą ucho wewnętrzne kota może wykryć nagły spadek ciśnienia atmosferycznego i kot może nauczyć się kojarzyć to z nadchodzącą burzą. Jeśli w oddali szaleje już burza, kot może usłyszeć cichy grzmot.

Podobnie, może wyczuć zapach nadchodzącego deszczu lub charakterystyczny zapach ozonu, który często powstaje w wyniku uderzenia pioruna i ma ostry, metaliczny zapach.

5. Koty lubią pudełka, bo są przytulne

Koty mogą spać nawet 18 godzin dziennie. Ponieważ są samotnikami, potrzebują bezpiecznej kryjówki, w której mogą się zdrzemnąć.

Ale kot zwinięty w małym pudełku, nawet na otwartej przestrzeni, prawdopodobnie po prostu unika zimnej podłogi. Koty czują się dobrze w temperaturze pokojowej o około 14°C wyższej niż komfortowa dla ludzi, a jeśli nie mają dostępu do wygodnego promienia słońca, zadowolą się przytulnym pudełkiem na buty.

6. Koty domowe mają ogromny wpływ na lokalną przyrodę

Badania sugerują, że koty domowe zabijają więcej ofiar na danym obszarze niż podobnej wielkości dzikie drapieżniki.

Według badań z marca 2020 r. polowania prowadzone przez zwierzęta domowe mogą mieć duży wpływ na lokalną populację dzikich zwierząt. Naukowcy twierdzą, że efekt ten koncentruje się głównie wokół kociego domu, ponieważ większość ich ruchów odbywa się w promieniu 100 m.

7. Koty nie mogą być weganami

Koty na wolności są całkowicie mięsożerne i istnieje kilka aminokwasów, takich jak tauryna, występujących wyłącznie w mięsie, których koty nie potrafią syntetyzować ani magazynować, dlatego dieta wegańska dla kotów musi być bardzo starannie dopasowana do ich wieku i masy ciała.

Zbyt niski poziom tauryny może powodować ślepotę i niewydolność serca, a zbyt wysoki może prowadzić do poważnych infekcji dróg moczowych. Koty mięsożerne wchłaniają całą potrzebną im taurynę z mięsa, ale syntetyczna tauryna dodawana do karmy wegańskiej występuje w kilku różnych formach, które są wchłaniane przez metabolizm kota w różnym tempie. To sprawia, że niezwykle trudno jest zapewnić kotom zbilansowaną dietę wegańską.

8. Wąsy kotów czynią je precyzyjnymi zabójcami

Poza najbardziej znanymi „wąsami” – wibrysami składającymi się z około 24 ruchomych włosków, koty mają też inne, mniej widoczne wąsy nad oczami, na brodzie i z tyłu przednich łap (wąsy nadgarstkowe). Te pogrubione włoski są pełne głęboko osadzonych nerwów, które pomagają naszym kocim przyjaciołom dosłownie wyczuwać drogę podczas polowania, zwłaszcza w ciemności.

Wąsy pyska są dopasowane do szerokości ciała, aby pomóc w ocenie odległości, a precyzyjne zabijanie jest możliwe dzięki „proprioreceptorom”, specjalnym narządom zmysłów na końcach wąsów, które monitorują odległość, kierunek, a nawet fakturę ofiary.

